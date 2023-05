„Bichl wird jetzt schön und groß“: Vor 125 Jahren wurden zwei Bahnstrecken ins Loisachtal eröffnet

Ein historisches Bild, das die Feierlichkeiten bei der Eröffnung der Bahnstrecken Penzberg-Bichl-Kochel sowie Beuerberg-Bichl am 23. Mai 1898 feiert. © stammt aus der Kochler Chronik von Hans Demleitner. Vermutlich ist der Empfang von Freiherr von Crailsheim, Vorsitzender des Bayerischen Ministerrats, in Kochel fotografiert. Repro: cs

Vor 125 Jahren wurden gleich zwei Bahnstrecken von München ins Loisachtal eröffnet. Beide führten nach Bichl und von dort weiter nach Kochel am See.

Bichl/Kochel – Zur Bahneröffnung schwang sich der Bichler Benefiziat Josef Lindner sogar zum Dichter auf und reimte ein wenig arg holprig: „Und Bichl wird jetzt schön und groß, durch die zwei neuen dampfend Ross, sowie im ganzen Bayernland, wird Bichl immer mehr bekannt.“ Immerhin, der geistliche Herr hatte die Bedeutung des 23. Mai 1898 genau erkannt. Gleich zwei Bahnlinien führten nunmehr nach Bichl und von dort weiter nach Kochel am See. Sie wurden am selben Tag eröffnet.

Zum einen hatten die Königlich-Bayerischen Staatsbahnen endlich die lange geplante Fortführung der Zugtrasse von Tutzing über Penzberg nach Bichl und weiter nach Kochel fertiggestellt. Am selben Tag wurde aber auch der Streckenabschnitt Beuerberg-Bichl der privat finanzierten Isartalbahn in Betrieb genommen. Sie verlief östlich des Starnberger Sees über Wolfratshausen und steuerte ebenfalls Kochel an. In dieser Konkurrenzsituation zwischen Staatlicher Eisenbahn und Privatbahn war auch der Grund zu suchen, warum beide Strecken am selben Tag eröffnet wurden. Um genau zu sein: eröffnet werden mussten. Wie in dem Buch „Die Isartalbahn“ von Claus-Jürgen Schulze nachzulesen ist, waren die privaten Bahnbauer schneller fertig als die staatlichen Bahnbauer, mussten aber auf Geheiß der Königlich-BayerischenStaatseisenbahn mit der Eröffnung ihrer Trasse warten und sogar höhere Tarife verlangen. Der Grund: Man fürchtete wohl nicht zu Unrecht, dass die westlich des Starnberger Sees verlaufende Isartalbahn der längeren Strecke über Tutzing nach Kochel Kunden abspenstig machen könnte.

Hoher poltisischer Besuch zur Eröffnung

Am 23. Mai 1898 war das alles vergessen. Wie im Tölzer Kurier zu lesen ist, stattete der Vorsitzende des Bayerischen Ministerrats, heute würde man sagen Ministerpräsident, Freiherr von Crailsheim, mit einigen Ministerkollegen Bichl, Benediktbeuern und Kochel einen Besuch ab. Interessanterweise mit der privaten Isartalbahn. Er wünschte, „dass die neu eröffnete Bahn der dortigen Gegend und der Bevölkerung alle erhofften Vorteile bringe und sie zu einer Quelle des Glücks und Segen werden möge.“ Was damit gemeint war, ist in der Kochler Chronik von Hans Demleitner sen. nachzulesen. Da wird ein offenbar Münchner Zeitungsbericht zitiert, wonach nun endlich „das reiche Hinterland von Kochel wirtschaftlich erschlossen wird“. Genannt werden Holz, landwirtschaftliche Produkte, Gips, Zement und Kalk, die „nunmehr den Weg ins Flachland finden“.

Isartalbahn 1938 verstaatlicht

Unfreiwillig komisch wird der Zeitungsbericht, wenn von den lohnenden „Einfuhrobjekten“ die Rede ist. Gemeint sind „wir Städter, die wir Sehnsucht haben nach einem Stück prächtiger Natur“. Schon am Eröffnungstag hatten zahlreiche Münchner von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gegend per Bahn zu erkunden.

Wie ging es weiter? Die Isartalbahn wurde laut Wikipedia 1938 verstaatlicht und existiert heute nur noch in Teilen als S-Bahn-Trasse (S7 von Großhesselohe nach Wolfratshausen). Die staatliche Kochelseebahn, die von München sowie Tutzing und Penzberg nach Bichl in Richtung Kochel am See führt, existiert und fährt hingegen bis heute. (Von Christoph Schnitzer)

