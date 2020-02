Quereinsteiger sind begeisterte Hoheiten

Große und kleine Narren werden in der Faschingshochburg Bichl heuer von zwei Prinzenpaaren regiert, die bisher eher wenig mit dem Fasching zu tun hatten.

Bichl – „Total nein.“ Das war der erste Gedanke, der Johann Schneider kam, als ihn seine Nachbarin im letzten Jahr fragte, ob er nicht den zukünftigen Kinderprinzen geben möchte. Doch dann, erzählt der 14-jährige Realschüler, der bislang überhaupt nichts mit Fasching am Hut gehabt hat, habe er nochmals darüber nachgedacht, denn: „Das ist ja schon etwas Einmaliges, und jetzt finde ich es schon schön.“

Sogar das Tanzen mache ihm mittlerweile Spaß. Dabei hatte er davor zunächst die meiste Angst. Nun mache es ihm überhaupt nichts mehr aus, vor großem Publikum aufzutreten. „Prinz Johann I. vo de Bichla Fußboi-Giganten“ lautet sein hoheitlicher Titel, und ihm zur Seite steht die liebliche „Prinzessin Johanna I. vom rauschenden Dorfbach“. Die zwölfjährige Realschülerin ist die einzige der vier Bichler Hoheiten, die bereits seit Jahren in der Garde tanzt – also von Anfang an wusste, wie anstrengend und schön zugleich es ist, Faschingsprinz, -prinzessin oder Gardemädchen zu sein.

Sie war es auch, die für sich und ihren Prinzen die Farbe von Ballkleid und Anzug ausgesucht hat – türkis. Eine Farbe, die Prinz Johann ganz in Ordnung findet. Bei rosa „hätte ich nicht mitgetanzt“, versichert er. Was schade gewesen wäre, denn auf der Tanzfläche machen sich die jugendlichen Hoheiten sehr gut. Sogar der Salto klappt reibungslos. Und Prinz Johann hat mittlerweile so viel Spaß am Fasching, dass er auch nach seiner Prinzenzeit dabeibleiben möchte – vielleicht als Hofi.

Wie er bisher waren in der Faschingszeit bisher eher inaktiv das erwachsene Prinzenpaar von Bichl. „Wir sind beides Quereinsteiger“, gibt Prinzessin Franziska II „Sahneschnitte aus der Stoabacher Mitte“ lachend zu. Bei ihrem Titel mag ein eingefleischter Bichler schon stutzen. Ober- und Untersteinbach? Gehören diese Ortsteile nicht eigentlich zu Bad Heilbrunn? Schon, sagt Prinzessin Franziska, die mit bürgerlichem Nachnamen Kellner heißt, 23, Jahre alt und Konditorin ist. Aber dennoch seien sich Steinbacher und Bichler sehr zugetan. Der Grenzübertritt sei also völlig in Ordnung.

Auch ihr „Prinz Christian I. vo de schwindligen Stoabacher Dachstuhlkraxler“ lebt in Untersteinbach. Was die Bichler Garde nicht davon abhielt ihn zu fragen, ob er heuer den Faschingsprinzen machen wolle. Und der 24-jährige Zimmerer Christian Schulze wollte. „Schließlich ist das eine Ehre. So was macht man nur einmal im Leben“, findet er. Dabei hat er zuvor noch nie getanzt. Entsprechend groß sei sein Respekt gewesen, mit dem er an die „Mission Faschingsprinz“ herangegangen sei. Seine erste Aufgabe: Eine Prinzessin finden. Zum Glück habe Franziska Kellner gleich „Ja“ gesagt. „Und obwohl ich nicht wusste, was auf mich zukommt habe ich es nie bereut“, versichert sie strahlend. „Es ist eine super Erfahrung.“

Franziska Seliger