Bichler (Kinder-) Hoheiten sind tanzklar

Von: Franziska Seliger

Sind bereit für die Faschingszeit: Das Bichler Kinderprinzenpaar Sophie Schanzer und Korbinian Miller. Nicht auf dem Bild ist Hofi Benedikt Poschenrieder. © Seliger

Wenn der Fasching in Bichl am 14. Januar in seine heiße Phase startet, werden sie ganz vorne mit dabei sein bei Bällen und Festen: Sophie Schanzer und Korbinian Miller sind das Kinderprinzenpaar der aktuellen Saison. Wochenlanges Training liegt hinter den beiden. Jetzt fiebern sie dem Faschingsbeginn entgegen.

Bichl – Nein, auf die Füße getreten ist Korbinian seiner Prinzessin bisher noch nicht. Das versichert der Zwölfjährige ausdrücklich beim Gespräch mit der Heimatzeitung. Und Sophie nickt bestätigend.

Seit Beginn des neuen Schuljahres trainieren die beiden Jugendlichen einmal wöchentlich, um in der nahenden Faschingszeit bei Walzer und Showtanz eine gute Figur abzugeben auf dem Tanzparkett. Tanzen ist den beiden dabei nicht fremd. Die 13-jährige Sophie tanzt bereits seit 2018 in der Bichler Garde und ist außerdem im örtlichen Trachtenverein aktiv – ebenso Korbinian, der seit Kindesbeinen an bei den Trachtlern dabei ist. Wie man Walzer tanzt, wusste der junge Bursche also schon, bevor ihn Sophie fragte, ob er nicht in der Faschingszeit 2022/23 ihr Prinz sein wolle.

Nochmal kurz überlegt

Gleich Ja gesagt zu Sophies Frage habe er aber trotzdem nicht. „Ich habe schon einen Tag überlegt“, erinnert sich Korbinian. Dann sei er aber zu der Ansicht gelangt, dass es sicher „eine coole Erfahrung“ sein könnte, mal Faschingsprinz zu sein. „Ich hab’ schon relativ Lust drauf gehabt.“ Außerdem sind Sophie und Korbinian seit vielen Jahren gut befreundet. Und wenn eine gute Freundin einen um etwas bittet, sollte man nicht Nein sagen.

Und so wurde aus Sophie „Prinzessin Sophie I. vom wuiden Dorfbacheck“ und aus Korbinian „Prinz Korbi I. vo de Edelweiß-Plattler“ – zwei Titel, die sich die beiden selbst aussuchen durften. Als ihr Hofmarschall fungiert Benedikt Poschenrieder.

Gewand bleibt noch ein Geheimnis

Gemeinsam mit ihren jungen Trainerinnen Simone Bauer (19) und Melanie Geiger (18), die auch die Choreografie für Prinzenwalzer und -showtanz entwickelt und die Musikstücke dafür zusammengestellt haben, haben Sophie und Korbinian in den vergangenen Wochen die verschiedensten Tanzschritte eingeübt. Beiden macht das Training Spaß, versichern sie. Korbinian sogar so sehr, dass er jederzeit wieder Faschingsprinz machen würde. Warum? „Mir gefällt das Gesamtpaket.“

Bei der Gestaltung ihrer Kostüme, die Sophies Mama und andere Faschingsbegeisterte selbst geschneidert haben, durften die beiden natürlich mitreden. Wie das Faschingsgwand genau aussieht, muss bis zum 14. Januar natürlich geheim bleiben. Doch welche Farbe Kleider, Hosen und Sakkos dominieren wird, verraten die beiden Jugendlichen dann doch: Sie haben sich für einen kräftigen Rotton entschieden.

Zahlreiche Auftritte sind geplant

Nervös sind Sophie und Korbinian nicht, wenn sie an die kommenden Wochen denken, in denen sie bei zahlreichen Kinderbällen auftreten und diverse Tänze in Schulen und Kindergärten absolvieren werden. Auftritte sind beide ja vom Trachtenverein her gewohnt. Sie freuen sich auf die Faschingszeit – auch wenn das bedeutet, dass sie eine Weile weniger Zeit für ihre anderen Hobbys wie Gitarrespielen (Sophie) oder Fußballspielen (Korbinian) haben werden. Aber vielleicht freuen sie sich auch deshalb auf den Fasching, weil sie dann ein bisschen weniger Schule haben werden? Die Hoheiten bekommen nämlich bei großen Auftritten, die während der Unterrichtszeit stattfinden, eine Befreiung vom Unterricht.

Start in den Fasching: Der Bichler Fasching startet offiziell mit der öffentlichen Generalprobe. Sie findet am Samstag, 14. Januar, ab 15 Uhr im Saal des „Bayerischen Löwen“ statt.

