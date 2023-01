Bichler Maschkera: Fünf Bälle und der große Faschingszug

Von: Ines Gokus

Konfettiregen: Der große Faschingsumzug in Bichl. © entstand 2020

Am Samstag geht‘s in Bichl los: Mit der Generalprobe der Garden starten die Maschkera in die Faschingszeit. Zahlreiche weitere Termine stehen auf dem Programm.

Bichl – Ab dem kommenden Wochenende geht es im Bichler Fasching wieder hoch her. Die Bichler Maschkera haben einige launige Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Los geht’s am Samstag, 14. Januar, mit der Generalprobe der Garden um 15 Uhr im Gasthaus Bayerischer Löwe – auch ein Barbetrieb darf da nicht fehlen.

Auch die folgenden Bälle finden im „Bayerischen Löwen“ statt und beginnen jeweils um 20 Uhr: Den Anfang macht der „Ein Apache in der Patsche-Boi“ am Samstag, 21. Januar, dazu legt der österreichische DJ „Marco Mzee“ auf. Am Samstag, 28. Januar, wird beim „Indiana- und Cow-Boi“ gefeiert, die Musik an diesem Abend kommt von den „Bayern-Rockern“. Am Samstag, 4. Februar, spielt die Band „Inferno“ zum „Der mit dem Rausch tanzt-Boi“. Und die Woche darauf, am Samstag, 11. Februar, gibt es den „Buds die nei & Hill die weg-Boi“ mit der Gruppe „Crunchy Nuts“. Am Freitag, 17. Februar, wird beim „Lumpenboi“ mit der Combo „7 Promille“ gefeiert. Schließlich findet am Faschingssonntag, 19. Februar, in Bichl der große Faschingszug statt, der um 13.33 Uhr startet.

Auf allen Bällen tritt das Prinzenpaar mit Garde auf. Der Zutritt zu den Bällen ist erst ab 16 Jahren erlaubt; bis 18 Jahre dürfen die Jugendlichen bis Mitternacht mitfeiern. Sogenannte „Muttizettel“ werden laut Mitteilung nicht akzeptiert.

Infos im Internet: https://www.faschingbichl.de/termine-flyer/

