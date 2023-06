Bichler Metzgerei Kramer gehört zu den Besten in Bayern

Von: Christiane Mühlbauer

Barbara und Rudi Kramer freuen sich sehr über die höchste Auszeichnung, die es für ihre Branche in Bayern gibt. Auf der Theke stehen Pokale vom Qualitätswettbewerb „Metzger-Cup“, die die Bichler in den vergangenen Jahren erhielten. © Krinner

Die Bichler Metzgerei Kramer bekommt an diesem Mittwoch als einer der zehn besten Betriebe in Bayern den Staatsehrenpreis. Es ist die höchste Auszeichnung, die ein Metzgerhandwerksbetrieb erhalten kann. Die Familie und die Mitarbeiter freuen sich sehr.

Bichl/Bad Tölz– Der Staatsehrenpreis wird vom bayerischen Landwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Fleischerverband verliehen. Grundlage ist, dass sich die Metzgerei Kramer in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig am „Metzger-Cup“, einer Qualitätsprüfung des bayerischen Fleischerverbands beteiligt hat, und zwar, wie es in der Begründung heißt, „mit herausragenden Ergebnissen“.

Bei dieser Qualitätsprüfung, berichtet Rudi Kramer, gibt es ein anspruchsvolles Punktesystem. 5 ist die Bestleistung. „Unsere Bewertungen lagen immer zwischen 4,98 und 5,0“, sagt Kramer und betont stolz: „Unser Leberkäs hat immer 5,0 erhalten.“ Aber auch mit innovativen Ideen habe man in den vergangenen Jahren die Prüfer überzeugt, etwa mit Zirbnbeißern vom Hirsch – einer Brotzeitsalami aus eigener Jagd – oder „Bellababsi“, einer groben, luftgetrockneten Salami aus Rind- und Schweinefleisch. Dass ihr Betrieb nun den Ehrenpreis erhält, freut Familie und Mitarbeiter sehr: „Das ist Wahnsinn. Die Luft an der Spitze ist nämlich ziemlich dünn“, sagt Rudi Kramer mit Blick auf die anderen Metzgerhandwerksbetriebe.

Regionalität wird groß geschrieben

Der Familienbetrieb mit insgesamt 20 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit befindet sich seit 51 Jahren am Dorfplatz in Bichl, zudem gibt es eine Filiale in Bad Tölz. Rudi Kramer übernahm den Betrieb 2004 von seinem Vater, der ihn wiederum von seinem Vater, damals noch ansässig in Iffeldorf, übernommen hatte. Und mit Rudi Kramer jun. (18), der gerade seine Metzgerlehre abschließt, steht schon die nächste Generation in den Startlöchern.

Das Besondere am Betrieb ist, dass es eine eigene Landwirtschaft auf dem Betriebsgelände gibt und alles selbst geschlachtet wird. Die Rinder bezieht die Metzgerei aus dem hiesigen Landkreis sowie aus Weilheim-Schongau und Miesbach, das Geflügel kommt aus dem Landkreis Rosenheim, die Schweine aus dem Landkreis Erding. „Wir sind der einzige Betrieb in unserem und dem Landkreis Miesbach, der die Sauen noch selbst schlachtet“, sagt Kramer. Wild gibt’s nicht nur aus eigener Jagd, sondern in Zusammenarbeit mit Loisachtaler und Isarwinkler Jägern sowie mit dem Forstbetrieb. Regionalität wird groß geschrieben. Man müsse immer innovativ bleiben, sagen die Kramers. Ihre jüngste „Erfindung“ ist „Ploppi“, ein Leberkäse zum Aufbacken im Glas. „Die Kunden lieben ihn. Er ist vor dem Backen im Kühlschrank lange haltbar“, sagt Barbara Kramer lächelnd.

Dieser computergesteuerte Reiferaum ging erst vor Kurzem in Betrieb. Einige Schinken hängen hier bei 13 Grad mehrere Monate. © Krinner

Jede Woche werden bis zu 800 Kilo Wurst hergestellt

Montags ist Schlachttag. Dienstags werden die Stücke zerlegt, mittwochs und donnerstags wird die Wurst hergestellt – so ist der Rhythmus. Jede Woche werden allein 700 bis 800 Kilogramm Wurst produziert, hinzu kommt das Fleisch. Die Wurstküche der Metzgerei ist technisch auf dem neuesten Stand – was möglich ist, wird digital gesteuert. Erst vor Kurzem wurde der neue, computergesteuerte Reiferaum im Keller in Betrieb genommen. Als Kramer die Tür öffnet, liegt ein würziger Geruch in der Luft. Bei 13 Grad und einer Luftfeuchte von 72,9 Prozent reifen hier ganz unterschiedliche Sachen – die „Klosterwurzn“ zwei Wochen, ein hausgemachter Schinken sechs bis acht Monate.

Personalmangel bereitet große Sorge

Der Blick in die Zukunft ist allerdings nicht ungetrübt. Denn: Es gibt kaum noch Personal, geschweige denn Lehrlinge. Die Filiale in Bad Tölz ist zwar Vollzeit geöffnet, in Bichl ist aber seit einigen Monaten an drei Tagen in der Woche nachmittags geschlossen. Barbara Kramer ist die einzige 40-Stunden-Kraft. „Wir halten uns gerade so über Wasser“, sagt sie. Zudem spüre man geändertes Einkaufsverhalten. „Wenn zum Beispiel die Benzinpreise wieder steigen, merken wir sofort, dass der Umsatz runter geht.“

Rudi Kramer war 1997 Jugend-Europameister

Die Staatspreis-Verleihung sei gerade unter den schwierigen wirtschaftlichen und personellen Herausforderungen eine „Riesenehre“, sagen die Kramers. Und es ist nicht ihre erste Auszeichnung: Rudi Kramer (45) war 1996 Innungsbester und Dritter Bundessieger im Leistungswettbewerb Fleischerjugend und wurde 1997 Europameister im Auslösen und Zerlegen beim Internationalen Leistungswettbewerb der Fleischerjugend, in der Einzelwertung aller Disziplinen kam er damals auf Platz drei. In einer Vitrine im Verkaufsraum stehen zudem die Pokale vom „Metzger-Cup“, und es liegen darin Medaillen von anderen Wettbewerben, etwa von der Süffa, das ist die wichtigste Fleischereiausstellung in Deutschland mit Qualitätswettbewerben. Barbara Kramer wurde 1998 Zweite Bundessiegerin als Hauswirtschafterin, sie ist zudem auch noch gelernte Metzgerei-Fachverkäuferin. Was sie an ihren Berufen so mag? „Die Vielfalt“, sagt die 42-Jährige.

Die Preisverleihung findet an diesem Mittwoch in Schloss Nymphenburg statt, und zwar im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnungsmeister Konrad Ammon.

