Wertvolle Ehrengabe restauriert: Bichler „Edelweißer“ sind stolz auf 100 Jahre altes Bild

Teilen

Die neue „Edelweiß“-Vorstandschaft: (vo., v. li.) Barbara Kramer, Martin Wiedenbauer, Michael Doll, Paul Grünwald und Georg Poschenrieder jun. sowie (hi., v. li.) Marianne Poschenrieder, Franziska Annaberger, Stephanie Schöffmann, Andrea Miller, Manuela Schalch, Heidi Geiger und Andreas Eger. © Verein

Nach der Corona-bedingten Zwangspause konnten sich nun auch die Mitglieder des Bichler Trachtenvereins Edelweiß endlich wieder zur Jahresversammlung im Gasthaus Bayerischer Löwe treffen.

Bichl – Wie überall fanden in den beiden zurückliegenden Jahren nur wenige Veranstaltungen und Treffen statt. Sehr lobenswert war in diesen beiden schwierigen Vereinsjahren das unermüdliche und mit viel Herzblut geleistete Engagement der beiden Jugendleiterinnen Manuela Schalch und Barbara Kramer, berichtet der Verein. Denn sobald es die gesetzlichen Vorgaben zuließen, ermöglichten sie den Kindern die Plattlerproben. Erfreulicherweise konnten somit eine große und sehr motivierte Anzahl von Trachlerkindern über die beiden Jahre begleitet werden, freut man sich im Verein. Vorstand Michael Doll berichtete über einige geplante Veranstaltungen in diesem Jahr, beispielsweise Heimatabend, Kirta-Hutschn und Adventsingen.

Ehrengabe restauriert: Freude bei den Trachtlern

Außerdem zeigte er den Mitgliedern mit voller Begeisterung die aus dem Jahre 1921 stammende Ehrengabe. Dieses in Handmaltechnik mit einem Holzrahmen versehene Bild wurde zum zehnjährigen Gründungsfest des Vereins als Ehrenpreis gefertigt. Da große Teile des Bildes fehlten, wurde dieses nun fachgerecht restauriert und die fehlenden Teile passend ergänzt. Für die Kosten der Restaurierung konnte sich der Verein über einen finanziellen Zuschuss durch die Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sehr freuen.

Neue Mitglieder im Vorstand

Bevor es zu den Neuwahlen ging, richtete Bürgermeister Benedikt Pössenbacher noch einige Grußworte an die Versammlung. Bei den Wahlen wurden anschließend Vorstand Michael Doll, sein Stellvertreter Martin Wiedenbauer, Kassierin Heidi Geiger und deren Vize Paul Grünwald, Schriftführerin Marianne Poschenrieder, die beiden Jugendleiterinnen Manuela Schalch und Barbara Kramer, „Deandl-Vertreterin“ und „Gwand-Beauftragte“ Andrea Miller, 1. Fähnrich Georg Poschenrieder jun. und 2. Fähnrich Josef Eberl sen., die beiden Revisoren Lorenz Demmel und Josef Eberl sowie Zeug-/Bühnenwart Georg Höllensteiner einstimmig bestätigt. Franziska Annaberger löst Kathi Pössenbacher als Volksmusikwartin ab. In der vergangenen Wahlperiode übten die beiden diese Aufgabe gemeinsam aus.

Neu zur Vorstandschaft gestoßen ist Andreas Eger als Theaterwart. Er übernimmt das Amt der im letzten Dezember verstorbenen Johanna Schäffler, welche bis zuletzt dieses Amt mit großer Freude und Hingabe ausübte. Die Posten des 1. und 2. Vorplattlers konnten in der Versammlung leider nicht besetzt werden. Die Aktivengruppe teilte dennoch mit, Proben weiterhin abzuhalten und selbst zu organisieren. Mit dieser Lösung war die Versammlung einverstanden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.