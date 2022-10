Bichler Veteranen feiern Jubiläum: „Gedenken der Kriegstoten bleibt unser Hauptanliegen“

Vor 100 Jahren – am 30. Juli 1922– ist das Kriegerdenkmal in Bichl eingeweiht worden. © Repro: Demmel

Bichls ältester Ortsverein ist der Veteranen- und Kriegerverein. Er feiert jetzt sein 150-jähriges Bestehen.

Bichl – Der Veteranen- und Kriegerverein Bichl ist der älteste Verein in der Gemeinde. 1872 gegründet, kann am kommenden Samstag, 22. Oktober, das 150-jährige Bestehen gefeiert werden. Zudem wurde genau vor 100 Jahren das Kriegerdenkmal eingeweiht.

Schon 1842 erscheint der Name des Veteranenvereins Bichl, vereint mit Leingruben-Ried in einem königlichbayerischen Dekret. Dieses empfiehlt dem bis dahin bestehenden Soldatenverein, sich künftig Veteranen- und Kriegerverein zu nennen. 1872, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, wurde dann in Bichl ein eigener Verein mit dem Namen Veteranen- und Kriegerverein Bichl geschaffen.

51 Männer kommen 1872 zur Gründungsversammlung

Die Gründungsversammlung war am 22. September 1872 und 51 Mitglieder wurden sofort registriert. Auch Ober- und Untersteinbach sowie Rain schlossen sich an. Floridus Neuner war erster Vorsitzender, Michael Friedl (zum Wagner) Schriftführer sowie Michael Baumgartner Kassier. Der Verein wurde rasch größer, zählte beispielsweise 1887 beachtliche 318 Mitglieder, bei etwa 550 Einwohnern im Dorf.

42 Bichler ließen im Zweite Weltkrieg ihr Leben, 14 bleiben vermisst

In einem sorgfältig geführten Ehrenbuch werden alle seit dem 1. Weltkrieg gefallenen sowie verstorbenen Kriegsteilnehmer verzeichnet. 171 Bichler wurden für den 2. Weltkrieg eingezogen, 42 mussten an der Front ihr Leben lassen. 14 weitere Soldaten wurden vermisst. Der Verein hat sich das Gedenken und die Ehrung aller im Krieg Gefallenen, Vermissten und Toten zur Aufgabe gemacht. Momentan gibt es 153 Mitglieder.

Seit der Aufhebung der Wehrpflicht schrumpft die Mitgliederzahl

Natürlich machte auch dem Veteranen- und Kriegerverein Bichl die Aufhebung der Wehrpflicht zu schaffen. Sepp Reichlin, der seit 2011 Vorstand ist, sagt: „Unsere Mitgliederzahl schrumpft stetig. Deshalb werden wir unsere Aufgabe aber nicht vernachlässigen und das Gedenken der Kriegstoten bleibt unser Hauptanliegen.“ Gerade jetzt sei es wichtig, die Erinnerung an die Schrecken und Grausamkeit der Kriege wachzuhalten. Der Verein öffnete sich schon vor Jahren Menschen, die bei der Bundeswehr gedient haben, aber auch gegenüber Berufssoldaten und Personen im Polizeidienst oder Grenzschutz.

Am Festtag beteiligen sich nicht nur örtliche Vereine. Reichlin freut sich auch über die Zusage von 16 Veteranenvereinen aus dem Isar- und Loisachtal. Und natürlich sind auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, am Samstag mitzufeiern.

Das Festprogramm Samstag, 22. Oktober

15 Uhr: Empfang der Vereine im Gasthaus Bayerischer Löwe, Begrüßung umrahmt von der Musikkapelle Bichl

17.30 Uhr: Abmarsch zum Festgottesdienst am Dorfplatz

18 Uhr: Festgottesdienst, bei schlechter Witterung im Saal 19 Uhr: Fackelzug durch den Ort zum Kriegerdenkmal und Zapfenstreich: Musikkapelle Bichl und Spielmannszug

20 Uhr: Festabend mit Ehrungen: Gemütliches Beisammensein mit der Musikkapelle Bichl

