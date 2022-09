Bichls neuer Bauhof soll 2023 fertig sein

Von: Christiane Mühlbauer

Weil der Untergrund moorig ist, stehen der neue Bauhof und die Schüttguthalde (nicht im Bild) auf insgesamt 83 Pfählen. © arp

Gut im Zeitplan liegt der Neubau von Bauhof und Schüttguthalle in Bichl. Die Gemeinde investiert 2,8 Millionen Euro. Auch der Wertstoffhof wird in das Gelände integriert.

Bichl – Eines der größten Bauprojekte der Gemeinde Bichl wird derzeit im Gewerbegebiet Falak realisiert: Dort entstehen auf eigenem Grund ein neuer Bauhof sowie eine Schüttguthalle. Auch der angrenzende Wertstoffhof wird in das Areal integriert, das dann einen Komplex bilden wird. Weil der Untergrund moorig ist, gründen die beiden Neubauten auf Pfählen. 83 Leerrohre wurden im Frühjahr bis zu 24 Meter tief in die Erde gelassen und mit Beton aufgefüllt. Kosten hierfür: 200 000 Euro.

„Wir wussten im Vorfeld, dass der Untergrund schwierig ist“, sagt Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Er freut sich, dass auf der Baustelle alles nach Plan läuft. Das Dach ist schon darauf, in Kürze folgen die Installationsarbeiten. Im Herbst soll noch verputzt und der Estrich verlegt werden, damit man im Winter den Innenausbau machen kann. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2023 erfolgen, dann gibt es auch einen Tag der offenen Tür.

Auch die Feuerwehr kann den Waschplatz für Fahrzeuge nutzen

Im neuen Bauhof befinden sich im Erdgeschoß Stellflächen für alle Gemeindefahrzeuge, also auch für den Winterdienst. Außerdem gibt es eine Werkstatt für Bauhofmitarbeiter und Wasserwart. Zudem gibt es außen einen Waschplatz für alle Fahrzeuge, der auch der Feuerwehr zur Verfügung gestellt wird. Im Obergeschoß sind Büro- und Aufenthaltsräume, eine Küche sowie eine Nasszelle, außerdem ein Lager für den Wasserwart untergebracht. Das Besondere ist, dass aufgrund eines Walls die Räume auch im Obergeschoß anfahrbar sind. Geheizt wird mit Hackschnitzeln.

Neue Schüttguthalle

Das zweite Gebäude auf dem Areal ist die große Schüttguthalle. In den vier Feldern werden Hackschnitzel, Straßenaushub, Kies und Salz für den Winter gelagert. Das Salzlager befindet sich bislang in der Bachstraße. „Da ist aber nur Platz für eine Fuhre“, sagt Pössenbacher. Die Nachbestellung müsse man jeden Winter ganz genau terminieren. Nun könne man im Sommer, wenn der Preis ohnehin billiger sei, eine größere Menge Streusalz kaufen und lagern.

In der Schüttguthalle befindet sich bald unter anderem das neue, größere Streusalzlager. © arp

Alles in allem investiert die Gemeinde 2,8 Millionen Euro. Aufgrund der Größe des Projekts hatte es auch kritische Stimmen gegeben. „Es soll etwas geschaffen werden, was die nächsten Jahrzehnte Bestand hat“, sagt Pössenbacher. „Sonst steht die Gemeinde in einigen Jahren wieder vor dem Problem, dass der Bauhof zu klein ist.“ Vor 15 Jahren sei der „Bauhof“ noch eine Garage am „Bayerischen Löwen“ gewesen, sagt der Rathauschef. Aber das Dorf wachse, ebenso der Bedarf an Fahrzeugen und auch der Anspruch der Bürger steige. „Für den Winterdienst haben wir keinen Subunternehmer mehr, das machen wir selbst“, nennt er ein Beispiel. Und aufgrund neuer Vorschriften brauche man ausreichend Lagerflächen für Aushubmaterial. „Heute muss man alles trennen, das ist nicht mehr so wie früher.“

Firmen aus der Region

Die Arbeiten werden von Firmen aus der Region durchgeführt, fast alle Gewerke sind ausgeschrieben und vergeben. Bislang liege alles im Kosten- und Zeitplan. Auf dem Wertstoffhof wird es für die Bürger fast keine Änderungen geben. Einzig die Grüngutannahme wird verbessert, man kann den Container dann von oben befüllen. Außerdem wird das gesamte Gelände asphaltiert werden.

