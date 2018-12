Brennendes Auto vor der Bichler Kinderkrippe

Mit neun Einsatzkräften rückte die Bichler Feuerwehr am Donnerstagmittag zu dem brennenden Wagen aus.

Schrecksekunde für Mutter

von Veronika Ahn-Tauchnitz

Alois Ostler

Schreckmoment für eine Mutter in Bichl: Als die 37-jährige Frau am Donnerstagmittag ihren Sohn aus der Kinderkrippe abholen wollte, fing ihr VW Touran an zu brennen.