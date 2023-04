Bürgerversammlung Bichl: „Ein gutes Klima im Dorf ist wichtig“

Von: Elena Royer

Interesse an ihrer Gemeinde zeigten die Bichler bei der Bürgerversammlung am Donnerstag. Bürgermeister Benedikt Pössenbacher stand Rede und Antwort. © Hias Krinner

Eine geplante Verbreiterung der Ludlmühlstraße war das einzige Thema, das in der Bürgerversammlung in Bichl für Diskussionen sorgte.

Bichl – Ruhige Verhältnisse herrschen in Bichl. Das wurde bei der Bürgerversammlung am Donnerstag im „Bayerischen Löwen“ deutlich. Die einzigen Anfragen beschäftigten sich mit dem Thema Verkehr. Vorher gab Bürgermeister Benedikt Pössenbacher einen umfangreichen Einblick in das aktuelle Geschehen in der Gemeinde und stellte Projekte vor, die im vergangenen Jahr angepackt wurden.

Neuer Wertstoffhof in Bichl kann ab 6. Mai genutzt werden

So wurde unter anderem die Bahnhofstraße samt Gehweg barrierefrei ausgebaut und es wurde begonnen, sämtliche Liegenschaften wie Kindergarten, „Bayerischer Löwe“, Rathaus sowie Kinderkrippe und Schwimmbad mit Fotovoltaik-Anlagen auszustatten. Größte Baumaßnahme war der neue Bauhof samt Wertstoffhof. „Wir haben bei Baubeginn mit Kosten von fast 2,9 Millionen Euro gerechnet“, sagte Pössenbacher. „Aktuell liegen die Kostenberechnungen bei zirka 2,5 Millionen. Also gute zehn Prozent günstiger“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. Ab 6. Mai kann der neue Wertstoffhof genutzt werden.

Auch beim Breitbandausbau hat sich viel getan. „Die Arbeiten in den Außenbereichen und Weilern sind abgeschlossen“, informierte der Bürgermeister. Der Gemeinderat werde nun darüber diskutieren, ob ein weiterer Ausbau erfolgen soll.

Gemeinde Bichl steht finanziell gut da

Die Wasserrohrbrüche hätten sich 2022 sehr in Grenzen gehalten. Auch die Wasserproben waren nicht zu beanstanden. Die Nitratwerte haben sich im Vergleich zu 2021 verbessert. „Danke an die Landwirte, dass ihr euch mit der Gülle zurückhaltet und auf die Wasserschutzgebiete achtet“, lobte Pössenbacher.

Kämmerer Florian Hlawatsch gab auch einen umfangreichen Einblick in die finanzielle Situation der Gemeinde. Demnach ist die Pro-Kopf-Verschuldung in den vergangenen Jahren stark gesunken. Waren es 2018 noch etwa 300 Euro je Einwohner, so ist es 2022 mit 150 Euro nur noch etwa die Hälfte. Im Haushalt stehen rund 500.000 Euro Schulden den Rücklagen in Höhe von 2,5 Millionen Euro gegenüber. „Ich denke, die Gemeinde steht nicht schlecht da“, so Pössenbacher. Er betonte aber auch: „Zahlen sind eins. Aber das Miteinander muss auch passen. Ein gutes Klima im Dorf ist wichtig.“

Ausbau der Ludlmühlstraße in Bichl soll im Herbst beginnen

Anschließend nannte Pössenbacher noch einige Projekte, die die Gemeinde heuer in Angriff nehmen will. Neben der Erweiterung des Nahwärmenetzes am „Bayerischen Löwen“, woran acht Doppelhaushälften angeschlossen werden sollen, der Wanderwege-Beschilderung, neuen E-Ladesäulen am „Bayerischen Löwen“ sowie am Bahnhof steht unter anderem die Verbreiterung der Ludlmühlstraße samt Bau einer Verbindungsstraße von der Benediktenwand- zur Ludlmühlstraße an. „Autofahrer müssen bei Gegenverkehr immer auf private Grundstücke ausweichen“, erklärte Pössenbacher die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Die Gemeinde hat deshalb dort Grund erworben und will ab Herbst mit den Arbeiten starten.

Zu diesem Thema gab es im Anschluss auch die einzigen Wortmeldungen. Michael Medele merkte an, dass man durch den Straßenausbau die Autofahrer zum Rasen verleite. Außerdem bemerkte er: „Wenn man die Leute mehr aufs Radl bringen möchte, ist so ein Straßenausbau kontraproduktiv.“ Eine Bichlerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gab Medele recht: „Dadurch wird das Fahren auf der Straße bequemer und lockt zum Autofahren. So wird der Umstieg aufs Rad nicht gefördert.“ Pössenbacher entgegnete, dass es ja keine Autobahn werden müsse. Bernadette Oppel kennt die Situation an der Ludlmühlstraße und hat selbst gesehen, dass Autos hier stoppen müssen. „Ich verstehe die Gemeinde.“ Sie schlägt eine Spur für Radfahrer vor. Pössenbacher erklärte, dass der Gemeinderat noch mal über den Ausbau diskutieren werde.

