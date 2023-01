„Das machst‘ auch nur einmal im Leben“: Das sind die Bichler Faschingsprinzen

Von: Franziska Seliger

Auf Händen getragen wird die diesjährige Bichler Faschingsprinzessin Maria Geiger von ihrem Prinzen Anton Gaar (li.) und Hofi Benedikt Knestel. © Seliger

Nach zwei Jahren Pandemie kann in der Faschingshochburg Bichl heuer wieder richtig gefeiert werden. Die beiden Hoheiten und ihr Hofi für diese Saison stehen schon in den Startlöchern.

Bichl – Wer von ihnen beiden Prinz wird und wer Hofi, das haben Anton Gaar und Benedikt Knestel schon vor Jahren ausgekartelt – rein theoretisch zwar, doch jetzt konnte diese theoretische Vereinbarung ganz praktisch umgesetzt werden. Denn als Anton Gaar von den Mitgliedern der großen Bichler Faschingsgarde vor einigen Wochen gefragt worden war, ob er nicht in der bevorstehenden Faschingszeit der Prinz sein wolle, wusste der 23-Jährige gleich, wen er bitten wollte, seinen Hofi zu machen. Und sein Spezl Benedikt Knestel konnte nicht Nein sagen – weil es ja schon vor Jahren ausgemacht war. Knestel konnte aber auch deshalb nicht ablehnen, weil seine Eltern vor Jahren Faschingsprinz und -prinzessin waren. Diese Verbundenheit seiner Familie verpflichte schon irgendwie, findet der junge Metallbauer.

Prinzessin singt ziemlich gerne

„Prinz Anton IV., der Grenzgänger vo da Schegger Schmiergrum“ dagegen musste schon erst einmal überlegen, ob er wirklich Faschingsprinz sein wollte. „Aber dann dachte ich mir: Das machst’ auch nur einmal im Leben. Und ich hatte gerade Zeit“, erinnert sich der Landmaschinenmechaniker, dessen Faschingstitel sich von seinem Hofnamen „Schegger“ und seinem Beruf ableitet, wie er erklärt. Und auch, wer seine Prinzessin sein sollte, wusste Gaar recht schnell: die 22-jährige Maria Geiger. Warum sie? „Ich hab sie schon gekannt, wusste, wie sie ist und dass sie tanzen kann.“ Die junge Bankkauffrau tanzt seit rund zwei Jahren in der Bichler Garde und freut sich schon sehr auf ihre Aufgaben als „Prinzessin Maria V. – Goldkehlchen vom Bichler Outback“. Goldkehlchen? „Ich singe unheimlich gerne“, erklärt Geiger. Viele Jahre habe sie im Chor gesungen, jetzt in einem Zweig’sang. Außerdem spielt sie Hackbrett, Gitarre und Akkordeon.

Seit Oktober wird trainiert

Seit Oktober trainieren sie und ihr Prinz zweimal wöchentlich mit einem professionellen Tanztrainer. Zusätzlich feilt das Paar zweimal pro Woche alleine an den Schritten und Hebefiguren für Walzer und Showtanz. Wegen des Trainings und der vielen Vorbereitungen, die jetzt, kurz vor der öffentlichen Generalprobe, noch zu treffen sind, werde es zwar zunehmend stressig, sagen die drei – nicht zuletzt deshalb, weil alle aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammen, wo sie auch jeden Tag mitanpacken müssen. Die Vorfreude auf den Fasching werde aber trotzdem immer größer. Die Kostüme seien auch schon fertig, verrät die Prinzessin, die sich die Farbe dafür hat aussuchen dürfen. Welche? Das bleibe bis zur Generalprobe geheim.

Vorfreude auf die Auftritte

Freilich, ein bisschen nervös sind sie auch, wenn sie an die öffentlichen Auftritte im Rampenlicht denken, die vor ihnen liegen. Vor allem Hofi Benedikt, der bei den Auftritten die Hoheiten und die Garde vorstellen muss, ist aufgeregt. Denn er bekommt zwar keinen Tanzunterricht, muss bei Bällen aber durchaus tanzen, wenn das Publikum ihn dazu auffordert. Und dann? „Dann muss ich improvisieren“, meint er lachend. In erster Linie aber sind die drei jungen Bichler stolz. Stolz darauf, dass sie bei den Bällen und Festen im Dorf und in der Region als Prinzessin, Prinz und Hofi die Faschingshochburg Bichl repräsentieren dürfen – nach zwei Jahren endlich wieder.

