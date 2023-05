„Ein einmaliges Ereignis:“ Bichler Gebirgsschützen Ehrenkompanie bei Prinzen-Hochzeit in München

Von: Christiane Mühlbauer

Die Ehrenkompanie: Die Gebirgsschützen aus Bichl stehen am Samstag bei der Prinzen-Hochzeit Spalier. Das Foto entstand vor wenigen Tagen beim Patronatstag in Gmund. © Krinner

Große Ehre für die Bichler Gebirgsschützen: Wenn am Samstag, 20. Mai, Ludwig Prinz von Bayern in der Theatinerkirche am Münchner Odeonsplatz seine Lebensgefährtin Sophie-Alexandra Evekink heiratet, sind die Bichler die Ehrenkompanie.

Bichl/München – Vor einigen Wochen haben die Bichler erfahren, dass sie als Kompanie ausgewählt wurden. Unsere Zeitung hat sich im Vorfeld mit GSK-Hauptmann Rudi Kramer unterhalten.

Herr Kramer, wie kommen die Bichler zu dieser ehrenvollen Aufgabe?

Das Haus Wittelsbach ist an den Bund der Bayerischen Gebirgsschützen herangetreten, weil es sich aufgrund der jahrhundertelangen Verbindung zu den Gebirgsschützen auch eine Abordnung bei der Hochzeit wünschte. Man konnte sich dann bei Landeshauptmann Martin Haberfellner bewerben. In der Versammlung des Landeshauptmanns mit den Gauhauptleuten wurde dann zu unseren Gunsten entschieden. Anfang April haben wir es erfahren.

Die Bichler waren ja schon mal bei einem großen Ereignis vertreten....

Ja, wir waren auch die Ehrenkompanie bei der Feier zum 90. Geburtstag von Herzog Albrecht in Schloss Nymphenburg. Das war Mitte der 1990er-Jahre. Es war eine große Feier. Damals waren aber nicht nur wir Gebirgsschützen dabei, sondern auch noch der Bichler Spielmannszug, die Musikkapelle und die Böllerschützen.

Das Brautpaar: Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink, eine Kriminalwissenschaftlerin. © MM-Archiv

Bestimmt ist die Freude groß, jetzt wieder bei so einem Ereignis dabei sein zu können, oder?

Ja, natürlich. Wir wären auch gerne wieder mit Spielmannszug, Musikkapelle und Böllerschützen nach München gefahren, aber das geht leider nicht. Das Brautpaar möchte nicht so groß feiern, angesichts der Situation in Europa.

Müssen Sie in der Kompanie für den Tag besondere Vorkehrungen treffen?

Nein. Wir müssen an dem Tag früh in München sein, schon um 8 Uhr morgens in der Residenz. Da wird der Weg zur Theatinerkirche hergerichtet. Ab 8.30 Uhr stehen wir Spalier für die Hochzeitsgäste. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Theatinerkirche, da werden wir im Mittelgang Parade stehen. Wenn das Wetter schön ist, sind wir anschließend mit der Hochzeitsgesellschaft ins Schloss Nymphenburg eingeladen. Wenn es regnet, ist es dort für alle aber zu eng. Dann wird für uns in der Residenz eine Verpflegung hergerichtet. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter schön sein wird.

Rudi Kramer, Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Bichl © Hias Krinner

Kennen Sie das Brautpaar und die Gästeliste? In den Medien ist zu lesen, dass 500 Gäste kommen sollen.

Nein, das Brautpaar kennen wir nicht. Aber wenn Bayern noch ein Königreich wäre, wäre Ludwig Prinz von Bayern der zukünftige bayerische König. Wer auf der Gästeliste steht, wissen wir auch nicht. Ich weiß nur, dass Hochadel aus ganz Europa erwartet wird, und bestimmt kommen auch hochrangige Politiker.

Müssen die Bichler auch ein Geschenk mitbringen?

Nein, das Geschenk ist unsere Anwesenheit (schmunzelt).

Wie viele Mitglieder werden mitfahren?

Ich denke, so circa 40 Mann.

Werdet Ihr aufgeregt sein?

Ein bisserl schon... aber wir sind uns unserer Stärken bewusst. Wir sind freudig aufgeregt, das ist die beste Formulierung. Es ist ja schon ein einmaliges Ereignis.

