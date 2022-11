Ein Haus wie ein dicker Pulli: So funktioniert ein Passivhaus

Nach Süden hin offen: So holt sich Familie Havelka in Bichl auch im Winter die Sonnenwärme ins Haus. Auf dem Dach befinden sich eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung und eine Solarthermie-Anlage für Warmwasser und zum Heizen. Für die kalte Winterzeit gibt es eine kleine Pelletheizung.

Tag der offenen Tür in Bichl

Von Franziska Seliger schließen

Im Rahmen der bundesweiten „Tage des Passivhauses“ öffnete auch die Bichler Familie Havelka am Wochenende ihre Türen – ein Besuch in einem Haus, in dem die Energiewende bereits Realität ist. Und das auch noch mit einem Zugewinn an Komfort.

Bichl – Samstag, 12. November. Außentemperatur: 5 Grad Celsius. Ralf Havelka öffnet die Tür zu seinem Einfamilienhaus in kurzer Hose und T-Shirt. „Ich laufe zuhause eigentlich das ganze Jahr in kurzer Hose rum. Bei uns ist es immer warm.“ 22 Grad sei die Standard-Raumtemperatur. Auch in diesen Zeiten der Energiekrise, in denen die Kosten für Strom und Gas explodieren? Ja, sagt der 52-Jährige. „Die gestiegenen Energiekosten jucken mich nicht.“

Denn das Haus, das die fünfköpfige Familie 2012 gebaut hat, ist ein Passivhaus, bei dem der Energiebedarf mit verschiedenen Komponenten so weit wie möglich gesenkt wurde. Etwa durch eine „extreme Dämmung“ von 25 Zentimetern. „Die wirkt wie ein dicker Pulli“, erklärt Havelka.

„Energie ist mein Hobby“, sagt der Physik-Lehrer

Bereits zum wiederholten Mal öffnete er anlässlich der bundesweiten „Tage des Passivhauses“ sein Zuhause für Besucher. „Ein bisschen aus Sendungsbewusstsein“, wie der Lehrer für Physik an der Murnauer Realschule lächelnd zugibt. „Energie ist mein Hobby. Das interessiert mich seit meiner Jugend.“ Dass die Energiewende gelingt, sei ihm wichtig. Indem er Interessierten die Möglichkeit gibt, ein Passivhaus zu erleben, möchte er zu ihrem Gelingen beitragen. Acht Führungen hatte er im Rahmen der beiden Aktionstage. Auch er selbst, erzählt er, habe vor Jahren ein Passivhaus besichtigt. So sei die Idee entstanden, selbst ein solches Haus zu bauen.

Aktiv lüften muss man nicht, kann man aber

Passiv bedeutet etwa, dass man nicht aktiv lüften muss. Frischluftventile an den Zimmerdecken lassen frische Zuluft rein beziehungsweise alte Abluft raus. Durch eingebaute Rohre werden diese Luftströme in eine zentrale Lüftungsanlage geleitet, wo sich beide Luftströme kreuzen. „Hier wird die Energie übergeben“, erklärt Havelka. Heißt: Die warme Abluft gibt ihre Wärme an die neu von außen ins Haus einströmende Luft ab. So gehe keine Energie verloren. Dass man nicht zwingend lüften müsse, um ein gutes Raumklima zu haben, sei sehr angenehm, sagt Havelka. Wer wolle, könne es aber jederzeit tun – etwa nachts beim Schlafen.

+ Nach Süden hin offen: So holt sich Familie Havelka in Bichl auch im Winter die Sonnenwärme ins Haus. Auf dem Dach befinden sich eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung und eine Solarthermie-Anlage für Warmwasser und zum Heizen. Für die kalte Winterzeit gibt es eine kleine Pelletheizung. © Seliger

Kleine Pelletheizung für den Winter

Weiterer Baustein des Passivhauses ist eine elf Quadratmeter große Solarthermie-Anlage auf dem Dach für Warmwasser und zum Heizen. „Damit kommen wir autark von März bis Oktober oder November.“ Für zusätzliche Wärme sorgen die großen Fenster Richtung Süden, die viel Sonnenlicht einlassen. „Sie heizen das Haus zusätzlich.“ Und für die ganz kalte Winterzeit gebe es eine kleine Pelletheizung. Aha! Also doch höhere Heizkosten? Ja, sagt Havelka. Zwar seien auch die Pelletpreise gestiegen. Musste er bisher übers ganze Jahr gerechnet rund 30 Euro pro Monat fürs Heizen zahlen, seien es aktuell rund 50 Euro. Aber diese Mehrkosten mache der Heizkostenzuschuss der Bundesregierung mehr als wett. Da bleibe ihm sogar noch mehr Geld in der Tasche, das er beschlossen habe zu spenden.

PV-Anlage auf dem Dach

Um auch bei der Stromversorgung möglichst autark zu werden, hat sich die Familie kürzlich eine Photovoltaik-Anlage (PV) aufs Dach bauen lassen. Der gewonnene Strom werde in einer Batterie gespeichert. „Dadurch ist unser Gesamt-Autarkiegrad jetzt sehr hoch. Wir sind zu rund 80 Prozent eigenautark bei Strom und Wärme.“ Und weil er sogar zu viel Strom produziere, habe er sich kürzlich ein Elektroauto bestellt. Das könne er dann mit dem überschüssigen Strom laden.

Nur eine kleine Änderung würde Familie Havelka machen

Jederzeit, sagt Havelka, würde er sein Haus wieder als Passivhaus bauen. Nur statt der Pelletheizung für den Winter würde er dann eine Wärmepumpe einbauen. Denn die Kosten für den Kaminkehrer seien bei einer Pelletheizung sehr hoch. „Das wusste ich vorher nicht.“ Etwa sieben bis zehn Prozent müssten Bauherren an Mehrkosten zu ihren Baukosten einplanen, wenn sie ein Passivhaus bauen möchten – je nach Anzahl der Komponenten. „Aber es lohnt sich wegen des höheren Komforts und irgendwann auch monetär.“ Je nach Höhe der Energiekosten sei Letzteres „spätestens nach 20 Jahren“ der Fall.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.