Einstehen für den Frieden: Bichler Kompanie feiert Wiedergründung vor 50 Jahren

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Gottesdienst am Sonntag am Dorfplatz gefeiert.

Am Wochenende

Eine große Feier stand am Wochenende in Bichl auf dem Programm. Die Gebirgsschützenkompanie beging ihr 50. Wiedergründungsfest mit Fahnenweihe.

Bichl – Das Gebirgsschützenwesen hat eine lange Geschichte: Die Kompanien sind oft mehrere Jahrhunderte alt, nicht selten mit Unterbrechungen und Veränderungen in ihrem Werdegang. Die Gebirgsschützenkompanie Bichl feierte am Wochenende ihr 50. Wiedergründungsfest und stellte in Verbindung mit diesem Jubiläum eine neue Fahne in ihren Dienst.

Zum Auftakt gibt es eine feierliche Serenade am Dorfplatz

Den Auftakt bildete am Samstagabend eine feierliche Serenade, zu der die Bichler Kompanie mit Musikkapelle und Spielmannszug sowie die Abordnungen der Bundeshauptmannschaft und der weiteren fünf Kompanien des Loisachgaues ebenso wie die Fahnenabordnungen der Ortsvereine am Dorfplatz aufmarschiert waren. Nach den musikalischen Darbietungen, die Blasmusik und Spielmannszug dort vortrugen, ging es im Marschschritt zum Kriegerdenkmal, wo begleitet von drei Böllerschüssen ein Kranz für die gefallenen und verstorbenen Kameraden niedergelegt wurde.

+ Pater Heiner Heim segnete die neue Fahne. Links im Bild: Fahnenmutter Cäcilie Peschl. © Krinner

Beim anschließenden Festabend im Gasthof zum Bayerischen Löwen gab Kompanie-Vorstand Rudi Kramer einen Abriss über deren Geschichte, während Landeshauptmann Martin Haberfellner, Gauhauptmann Stephan Schmid und Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher ihre Geburtstags-Glückwünsche überbrachten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

79 Männer vollzogen 1972 die Wiedergründung der Kompanie

„Wir feiern heute den Mut der Männer, die 1972 die unterbrochene Geschichte der Bichler Kompanie wieder aufleben ließen und fortgeführt haben“, so Haberfellner. Wobei man auch die Frauen nicht vergessen dürfe, die damals ihre Ehemänner für die zeitaufwendigen organisatorischen Notwendigkeiten „freigestellt“ hätten. 79 Männer vollzogen die Wiedergründung, ein Jahr später seien bereits mehr als 100 in den Reihen angetreten. Aufbau und Ausstattung einer Kompanie innerhalb solch kurzer Frist seien sicher kein leichtes Unterfangen gewesen, resümierte Gauhauptmann Schmid. Wichtig sei es nun, junge Leute zu gewinnen, „um Brauchtum und unsere Lebensart zu erhalten“.

„Kameradschaft hat uns zusammengehalten, das Ausrücken hat unsere Gemeinschaft gestärkt“

Letztere sei wie die Geschichte der Antlassschützenkompanien religiös ausgerichtet gewesen, führte Haberfellner aus. Heute würden sich viele Menschen vom Glauben entfernen und sich aus dem kirchlichen Jahreslauf ausklinken. Es gebe aber auch Gründe, daran festzuhalten, „allen voran der Schutz unserer Heimat und Kultur“. Voraussetzung für die authentische Außenwirkung einer Kompanie ist ein einvernehmliches Innenleben: „Kameradschaft hat uns zusammengehalten, das Ausrücken hat unsere Gemeinschaft gestärkt“, formulierte es der Bichler Hauptmann Markus Geißler. Dass die Schützenkompanie nicht nur auswärts und „über die Landesgrenzen hinaus“ die Loisachtal-Gemeinde repräsentiere, sondern sich auch vor Ort aktiv einbringe, stärke das Dorfleben, betonte Bürgermeister Pössenbacher.

Pater Heiner Heim: „Friede fällt uns nicht in den Schoss – man muss darum ringen“

Pfarrer Pater Heiner Heim nannte es beim Festgottesdienst am Sonntag einen „zeitlosen Auftrag“, für Frieden, Sicherheit und Schutz der Heimat einzustehen. „Friede fällt uns nicht in den Schoss – man muss darum ringen und sich dafür einsetzen, in der Politik, in Unternehmen und Organisationen, in den Familien.“ Zusammen mit der neuen Fahne, auf der ein Bildnis der Patrona Bavariae als Patronin der Gebirgsschützen und die Bichler St. Georgskirche zu sehen sind, segnete er auch das Fahnenband, das Fahnenmutter Cäcilie Peschl stiftete, und das Toten-Gedenkband, das Pössenbacher namens der Gemeinde anheftete. Das Banner solle Zeichen des Friedens und der Hilfsbereitschaft sein, so Heim.

So wie tags zuvor symbolisch die restaurierte alte Fahne in Form einer würdigen „Fahnenparade“ den nun 50-jährigen Werdegang der Bichler Kompanie beschloss, wurde am Sonntag nach der Messe und zum Ende der offiziellen Zeremonie mit der Parade der neuen Fahne ein neuer Abschnitt begonnen. (Rosi Bauer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.