Eintauchen in ein anderes Leben in Togo

Von: Christiane Mühlbauer

Felicia Vennemann (18) aus Bichl arbeitet während ihres Freiwilligendienstes sowohl mit Jugendlichen als auch mit Kindern in einem Waisenhaus in der Stadt Atakpamé in Togo. „Das ist eines der schönsten Jahre in meinem Leben“ , sagt die junge Frau. © privat

Als „sehr wohltuend für die Seele“ beschreibt Felicia Vennemann aus Bichl derzeit ihr Auslandsjahr in Togo. Nach dem Abitur entschied sich die junge Frau, mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) für ein Jahr in ein afrikanisches Land zu gehen. Noch bis August wird sie dort leben.

Bichl/Atakpamé – Nach dem Abitur in Hohenburg wollte sich Felicia Vennemann „ein Jahr Zeit geben, um durchzuatmen und mich selbst besser kennenzulernen“. Schon länger war in ihr der Gedanke gereift, dieses Jahr in Afrika zu verbringen, organisiert von einem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. So stieß sie auf den CVJM, den „Christlichen Verein Junger Menschen“. Dann kam die Zusage, nach Togo zu gehen. „Ich habe erst mal zwei Wochen nicht geschlafen“, erzählt die 18-Jährige beim Videogespräch mit unserer Zeitung. 7000 Kilometer weg von zu Hause, ein fremdes Land, eine neue Kultur und dann alles auch noch in Französisch. Doch sie fasste Mut, absolvierte die Vorbereitungsseminare und stieg dann, zusammen mit anderen Freiwilligen, im August 2022 in ein Flugzeug nach Togo.

„Es gibt mir so viel, die Kinder lachen und glücklich zu sehen“

Zuerst lebte sie für vier Wochen bei einer Gastfamilie in der Hauptstadt Lomé, und dann ging es wie geplant weiter ins Landesinnere, in die Stadt Atakpamé. Dort lebt Felicia Vennemann ebenfalls bei einer Gastfamilie und fühlt sich sehr wohl. Zusammen mit Anna, einer Mitvolontärin aus Nürnberg, engagiert sie sich im Jugendzentrum des CVJM und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Montags ist sie in einem Waisenhaus, mittwochs und freitags ist Animation im Jugendhaus mit Spielen, Musik und Tanz. Dienstags besuchen die beiden jungen Frauen an einer Schule den Deutschkurs für togolesische Jugendliche und versuchen, den Schülerinnen und Schülern ein bisschen deutsche Kultur zu vermitteln. „Wir singen Lieder oder sprechen zum Beispiel über Weihnachten.“ Die Arbeit macht ihr sehr großen Spaß. „Es gibt mir so viel, die Kinder lachen und glücklich zu sehen“, sagt Felicia Vennemann. Das Engagement für Kinder und Jugendliche war der jungen Frau aus Bichl nicht fremd, zu Hause leitete sie die Konfirmations- und Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Kochel.

Im Alltag ist einiges anders als in Deutschland

In Atakpamé lebte sich Vennemann schnell ein. „Es ist sehr grün, es gibt viel Wald und Berge. Ein bisschen wie in Deutschland“, erzählt sie schmunzelnd. Derzeit ist Regenzeit in Togo, die Temperaturen liegen bei rund 33 Grad jeden Tag. Die Gasteltern und deren Kinder, ähnlich alt wie die 18-Jährige, sind für sie längst zur zweiten Familie geworden. Sie bewohnt ein eigenes Zimmer, und regelmäßig wird zusammen gekocht. Trotzdem, einiges ist anders als im Alltag in Deutschland: Es gibt zum Beispiel keine WC-Spülung mit fließendem Wasser, und die Wäsche muss mit der Hand gewaschen werden.

Man gewöhne sich sehr schnell daran, sagt sie und meint: „Das hier ist eines der schönsten Jahre in meinem Leben. Ich habe alles, was ich brauche.“ Es sei schön, genügsam zu leben. „Viele Dinge, die in Deutschland cool sind, um dazu zu gehören, etwa die neueste Kleidung oder ein neues iPhone, sind hier einfach nicht relevant.“

Das Leben spielt sich draußen ab

Die Freizeit verbringt Felicia Vennemann meistens mit ihrer Mitvolontärin, und die beiden fühlen sich in Atakpamé wohl. Das liege auch an der togolesischen Gesellschaft, erzählt die junge Frau, in der man Wert lege auf Begegnungen und beispielsweise einen kleinen Plausch. „In Deutschland würde ich nie auf die Straße gehen, um Begegnungen zu machen, aber hier ist das alltäglich“, berichtet sie. Die Menschen seien fröhlich, man komme schnell ins Gespräch.

„Was Französisch anbelangt, habe ich hier in diesen Monaten schon mehr gelernt als in acht Jahren Schule“, sagt sie lächelnd. Französisch ist übrigens „nur“ Amtssprache, die Landessprache ist Ewe, zudem gibt es noch mehrere Dialekte.

Heimweh überkomme sie nur selten, aber vor Weihnachten war das der Fall. Das Fest feiere man in Togo in wesentlich kleinerem Rahmen, dafür spiele Ostern eine große Rolle, auch mit Geschenken. Ostern feierte sie vor Kurzem mit der Großfamilie ihrer togolesischen Gastfamilie auf dem Dorf. „Es wurde viel getanzt und gegessen. Es war total schön.“

Gute Betreuung durch den CVJM

Bei ihrer täglichen Arbeit wird Felicia Vennemann auch mit Armut konfrontiert. „Es gibt nicht nur viel Armut, sondern auch Reichtum. Die Schere ist größer als in Deutschland“, berichtet sie. Der CVJM würde die Freiwilligen bei ihrer Arbeit und dem Leben im Ausland sehr gut begleiten und unterstützen, sagt Felicia Vennemann. „Es ist besser als in anderen Organisationen“, weiß sie mittlerweile. Noch bis August wird sie in Togo leben – und diese Zeit sehr genießen. „Ich treffe hier jeden Tag auf neue Herausforderungen, aber Togo gibt mir auch die Möglichkeit, unglaublich viel zu lernen und zu wachsen“, sagt die 18-Jährige. „Der Abschied wird schwer werden.“ Ab Herbst möchte sie in Berlin Kulturwissenschaft und Journalistik studieren.

Was rät sie anderen jungen Erwachsenen, die ins Ausland gehen wollen? „Man sollte auf sein Bauchgefühl hören und nicht so sehr auf Menschen, die einem Angst machen und meinen, das sei krass. Das hat mich auch verunsichert“, sagt Felicia Vennemann. „Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann wird sie auch gut.“

Spenden: Der Freiwilligendienst wird getragen von „weltwärts“ und der CVJM AG. In diesem Rahmen ist Felicia Vennemann angehalten, 2500 Euro an Spenden zu sammeln. Wer sie dabei unterstützen will, kann auf dieses Konto spenden: AG der CVJM Deutschlands e.V., Evangelische Bank Kassel, IBAN 57 5206 0410 0000 0012 10, BIC: GENODEF1EK1, bitte unbedingt als Zusatz angeben: „Volontariat Felicia Vennemann oder CVJM-weltweit“