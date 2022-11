Fasching im Loisachtal mit „Wild West“ und „Casino“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Bichler Garde mit (hi., v. li.) Theresa Scheuerer, Kathrin Schwaighofer, Simone Bauer, Melanie Geiger, Michaela Huber und Nicola Sinseder sowie (vo., v. li.) Stefanie Huber, Franziska Annaberger, Johanna Demmel, Alina Riedmiller, Simona Flüggen, Andrea Mangold, Verena Schäfer, Katharina Lidl und Martina Huber (es fehlt Bianca Doll). Auf dem Bulldog sitzt Hofi Benedikt Knestel, rechts im Bild sind Prinzessin Maria Geiger und Prinz Anton Gaar. © Garde Bichl

Am 11. 11. beginnt die Faschingssaison. In Bichl und Benediktbeuern knallen am Abend die Korken. Die Garden trainieren schon seit Wochen. Alle freuen sich auf die neue Saison und hoffen auf einen gewohnten Verlauf.

Benediktbeuern/Bichl – Zwei Jahre lang fiel der Fasching aus – aber in dieser Saison 2022/23 soll nun endlich wieder wie gewohnt gefeiert werden. Die Vorfreude ist groß. Alle Beteiligten in Benediktbeuern und Bichl sind schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Die Stimmung ist super“, sagt Sylvia Demmel von der Kinder- und Teeniegarde in Bichl. Die Mädchen trainieren bereits seit Mitte September zwei Mal in der Woche. Derzeit wird die Kleidung für den Showtanz zusammengestellt. Das Motto lautet heuer „Wild West“.

Kein Mitgliederschwund trotz Corona

Trotz Corona-Pause kann von Mitgliederschwund keine Rede sein. „Die meisten Mädchen waren auch in früheren Jahren schon mit dabei“, sagt Demmel, es gebe aber auch neue Gesichter. Außerdem wird eine Warteliste geführt. Die jüngste Tänzerin ist sieben, die älteste in der Teenie-Garde 16. „Alle freuen sich sehr, dass es wieder losgeht“, sagt Demmel. Die öffentliche Generalprobe ist am Samstag, 14. Januar, um 15 Uhr. Ende Januar gibt es dann auch wieder einen „Kinderball im „Bayerischen Löwen“. Auch die Bichler Prinzengarde ist schon mitten in den Vorbereitungen. Der Maschkeraverein lädt am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr zum traditionellen „Elfte-Elfte-Festl am Vereinsstadl ein.

Die Bichler Kinder- und Teeniegarde umfasst in dieser Saison 24 Mitglieder. Unser Bild zeigt (hi., v. li.) die Kindergarde mit Maria Espig, Sofia Böhme, Anna Wiedenbauer, Franziska Wiedenbauer, Sophia Filgertshofer, Veronika Demmel, Annalena Gebhardt, Maja Schering, Annalena Demmel, Verena Doll, Marlies Kramer, Magdalena Knestel, Lisa Annaberger und Heidi Mummert. In der Teenie-Garde tanzen (vo., v. li.) Johanna Gerg, Theresa Spindler, Christina Pflaum, Antonia Schwaighofer, Anna Hofberger, „Hofi“ Benedikt Poschenrieder, Prinzessin Sophie Schanzer und Prinz Korbinian Miller sowie Magdalena Doll, Laura Doll, Maria Gerg, Verena Eger und Sophie Lindenthal. © Privat

In Benediktbeuern tanzen in diesem Fasching insgesamt 39 Gardemädchen, berichtet Christiane Irmler. Trainingsbeginn war schon Mitte Mai. „Wir trainieren zwei Mal in der Woche, und im Dezember gibt es noch zwei Trainingssamstage mit der gesamten Jugend, inklusive Pizza und Kinderpunsch.“ Im Klosterdorf lautet das Motto heuer „Casino“. Die Beurer Garde lädt am heutigen Freitag um 17.17 Uhr am Dorfplatz zur Vorstellung der Garden und Prinzenpaare ein.

Die Mitglieder der Benediktbeurer Kindergarde machten mit Trainerin Julia Eisensehr einen Ausflug ins „Superfly“ nach München. © Privat

Alle Beteiligten gehen heuer von einem Fasching wie gewohnt aus. „Aber wenn Masken Vorschrift werden, dann hören wir wieder auf“, sagt Bernd Schöpf, Vorstand der Beira Maschkera. Der Saal im Gasthof Post wird laut Irmler Anfang Januar mit allen ausrichtenden Vereinen dekoriert und hergerichtet. „Wir bauen nach Rücksprache mit dem Wirt ein bisserl um“, sagt Schöpf. Der erste Ball steigt am 21. Januar. „Neu ist, dass die Trachtler am Rosenmontag eine Gungl ausrichten“, sagt Irmler.

Faschingszug am 21. Februar

Auch für den Faschingszug am Faschingsdienstag (21. Februar) gibt es natürlich die ersten Ideen, ebenso für das traditionelle Haberfeldtreiben. „In den letzten Jahren war halt einiges los“, sagt Irmler. Die Bichler führen ihren Faschingszug traditionell am Faschingssonntag (19. Februar 2023) durch. „Wir sind schon für alles am planen“, sagt auch der Bichler Vorstand Benedikt Deiser. Für die Bälle im „Bayerischen Löwen“ sind alle Bands bereits gebucht. Corona wird hoffentlich kein Thema mehr sein. „Wenn Beschränkungen für den Saal gelten sollten, dann kommen halt keine Leute“, sagt Deiser. „Wir hoffen nächstes Jahr auf einen Fasching wie gewohnt.“

Garden buchen

Wer die Bichler Kinder- und Teeniegarde mit Prinzenpaar buchen möchte, kann das unter Telefon 0172/5 98 93 87 oder per E-Mail an kinder-teeniegarde@fasching-bichl.de. Wer eine der Benediktbeurer Garden buchen will, schreibt eine Mail an info@beira-fasching.de. Alle Termine auf www.beira-fasching.de und www.fasching-bichl.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.