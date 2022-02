Noch Baumpaten für Fastenweg in der Lindenallee gesucht

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Zum Frühlingsanfang 2021 banden Christina Schmid und Lilly Schöffmann bunte Bänder an die Zweige. © privat

In wenigen Tagen ist es soweit: Am Mittwoch, 2. März, startet der Fastenweg in der Lindenallee zwischen Bichl und Benediktbeuern.

Bichl – Auf Initiative von Lilly Schöffmann und Christina Schmid von „Bichl Miteinander“ – mittlerweile angegliedert an den Bichler Frauenbund – werden bis Ostern wieder 50 Bäume geschmückt. Jeden Tag kommt ein neuer hinzu. Das Projekt, das es erstmals im vergangenen Jahr gab, kam so gut an, dass es heuer wiederholt wird. „Es gab so viele positive Rückmeldungen“, sagt Lilly Schöffmann. „Wir wollen einfach wieder einen Lichtblick in dieser Zeit schaffen.“ Und Christina Schmid findet: „Auf dem Spazierweg kann man seine Sorgen vergessen und sich an dem freuen, was ist.“

Zehn Bäume sind noch frei

Wie im vergangenen Jahr auch, werden Baumpaten für die Gestaltung gesucht. Zehn Bäume sind noch frei. Wer kreativ werden will, sollte sich – passend zur Fastenzeit – mit christlichen Motiven oder Frühlingsthemen beschäftigen. „Es soll kein Werbungsbaum werden“, sagt Lilly Schöffmann. Und man sollte auch nicht „mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen“. Die beiden Organisatorinnen geben zudem Hinweise, wie man den Baum achtsam schmückt, etwa mit Naturmaterialien. Im vergangenen Jahr gab es diesbezüglich keine Probleme. Kurz nach der Aktion war die Baumkontrollgruppe des Landratsamts da, „und es gab keine Beanstandungen“, berichtet Schöffmann.

Vielfältige Themen

Die Baumpaten hatten sich 2021 viel einfallen lassen: Thematisiert wurden Geschichten aus der Bibel, etwa zum Thema Nächstenliebe, aber auch Umwelt- und Naturschutzanliegen, Gebete und Friedenswünsche. „Wir freuen uns, dass viele Leute vom vergangenen Jahr auch heuer wieder mitmachen“, sagt Schöffmann. Es seien vor allem Privatpersonen aus Bichl und Benediktbeuern, vereinzelt auch aus Bad Heilbrunn. Des Weiteren engagieren sich unter anderem die katholische Pfarrgemeinde, der Förderverein für die Jugendarbeit, der Bichler Kindergarten und die Schule an dem Projekt, Letztere auch mit der Partnerklasse der Von-Rothmund-Schule mit behinderten Kindern. Erstmals sind auch der Verein Zammlebn und die Pfötchenhilfe Penzberg mit dabei. Engagiert sind auch die Mitglieder des Frauenbunds Bichl – nicht nur als Baumpaten, sondern sie machen auch den Blumenschmuck.

Nach Ostern ist Schluss

Die Gestaltung der Linden wird unmittelbar nach Ostern abgenommen. Im vergangenen Jahr klappte alles reibungslos. Die Baumpaten sollten auf „ihre“ Linde auch in der Fastenzeit ein Auge haben, zudem wird die Allee regelmäßig abgegangen, damit die Bauern keinen Ärger haben, wenn der Wind etwas verweht hat.

Mitmachen: Privatpersonen und Vereine können die Organisatorinnen über www.bichl-miteinander.de kontaktieren.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.