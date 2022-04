Erst gedrängelt, dann zugeschlagen: Verkehrsstreit eskaliert an Tankstelle in Bichl

Von: Andreas Steppan

Die Faust ins Gesicht bekam ein 21-Jähriger aus Habach an einer Tankstelle in Bichl. © Symbolfoto: dpa

Ein Fall von Aggression im Straßenverkehr artete am Mittwoch in Bichl in einen tätlichen Angriff aus. Ein junger Mann bekam von einem Drängler auch noch die Faust ins Gesicht.

Bichl - Ein Fall von Aggression im Straßenverkehr artete am Mittwochabend in Bichl in einen tätlichen Angriff aus. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Mann aus Habach gegen 20.15 Uhr mit seinem Skoda von Kochel am See in Richtung Bichl. Unterwegs bedrängte ihn von hinten der Fahrer eines VW Golf, indem er immer wieder dicht auffuhr.

Bichl: Unbekannter schlägt 21-Jährigem ins Gesicht

Als der Skoda-Fahrer eine Tankstelle in Bichl ansteuerte und dort ausstieg, hielt der VW ebenfalls an. Es kam zu einem Streitgespräch, und am Ende schlug der VW-Fahrer den Habacher mit der Faust ins Gesicht. Danach steig der Unbekannte wieder in seinen VW und fuhr in Richtung Penzberg davon.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/761060 entgegen.

