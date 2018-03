Feuerwehr Bichl als Straßenreiniger

Zum Glück waren bei diesem Unfall keine Fußgänger unterwegs: Eine Rentnerin krachte am Montag mit ihrem Mercedes frontal gegen eine Hausmauer.

Bichl - Ausgelaufenes Öl und Kühlerflüssigkeit hat die Feuerwehr Bichl am Montag in der Dorfstraße in Bichl beseitigt. Verursacht hatte den Einsatz eine 84-jährige Frau aus Bichl. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Mercedes frontal gegen eine Hausmauer gefahren.

Nach Polizeiangaben war die Rentnerin auf der Heimfahrt vom Friedhof mit dem Fuß vom Kupplungspedal abgerutscht. Das Auto krachte daraufhin ungebremst gegen die Außenwand. Dort bröckelte lediglich ein wenig Putz ab. Am Auto jedoch entstand Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.