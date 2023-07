„Müssen Einheimische im Ort halten“: Neulinge im Bichler Gemeinderat ziehen Halbzeitbilanz

Von: Christiane Mühlbauer

Andreas Eger, Fremdenverkehrs-Referent. © tk

Nach den ersten drei Jahren ziehen die Neulinge im Bichler Gemeinderat eine erste Bilanz. Viele Themen stehen den Mitgliedern erst noch bevor.

Bichl – Vor drei Jahren wurden die jetzigen Gemeinderäte gewählt, die Hälfte der Amtszeit ist also vorbei – Zeit, um eine Bilanz zu ziehen. In Bichl hatte sich 2020 erstmals eine Einheitsliste gebildet. Auf vier der 14 Gemeinderatsplätze wurden Neulinge gewählt. Wie gefällt ihnen die Arbeit im Rat? Und was sind in ihren Augen die Herausforderungen der kommenden Jahre?

„Mir taugt’s richtig gut“: Neulinge im Bichler Gemeinderat ziehen Halbzeitfazit

„Mir taugt’s richtig gut“, sagt Andreas Eger. „Auch wenn wir mal kontrovers diskutieren, wir sind eine gute Truppe und arbeiten konstruktiv zusammen.“ Erfolgsprojekte sind für Eger nicht nur der neue Bauhof, sondern auch die Straßenbaumaßnahmen und der Breitbandausbau. Ein großes Thema in naher Zukunft werde die Unterbringung der Flüchtlinge sein. „Diese Herausforderung ist wirklich schwierig zu stemmen.“

Auch Diana Ruf hat sich im Gemeinderat gut eingelebt. „Wir haben einen wertschätzenden Umgang miteinander“, sagt die Tierärztin. Sie findet, dass es im kommunalen Bereich viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. „Zum Beispiel den Schwimmkurs für Kinder, den die Gemeinde mitfinanziert. Das funktioniert richtig gut.“ Ruf ist „Sozialministerin“ im Bichler Gemeinderat und damit Ansprechpartnerin von Jugendlichen über Behinderte bis zu Senioren. Die Aufgabe sei recht umfangreich. „Ich habe schon festgestellt, dass in anderen Gemeinden diese Aufgaben differenziert werden, es gibt zum Beispiel eigene Referenten für Senioren oder Menschen mit Behinderungen“, sagt Ruf.

Diana Ruf, Referentin Jugend und Soziales. © arp

Die Vielfalt sei jedenfalls groß – und damit auch die Themen, die sich für Bichl in den kommenden Jahren ergeben. „Für die Senioren müssen wir uns unbedingt um Themen wie Pflege und Betreuung kümmern. Die meisten wollen so lange wie möglich zu Hause oder zumindest in ihrem Dorf bleiben“, sagt Ruf. Man müsse diskutieren, ob man eine Pflege-WG oder eine Tagespflege einrichten könnte, um pflegende Angehörige zu entlasten. „Da müssen wir kreativ werden, gerne auch in Zusammenarbeit mit dem Nachbarschaftshilfeverein ,Zammlebn‘“. Als weitere große Herausforderung sieht sie die Unterbringung von Geflüchteten.

Auch, wenn der Arbeitsaufwand groß ist – Ruf kann sich vorstellen, in drei Jahren wieder zu kandidieren. „Die Arbeit ist sinnvoll und wichtig“, findet sie und meint lächelnd: „Ich denke, als Mutter von vier Kindern tut mein weiblicher Blickwinkel manchmal auch ganz gut.“

Werner Kröner ist froh, dass die Sitzungen nach Corona wieder normal laufen

Werner Krönauer ist froh, dass nach dem Ende der Corona-Zeit die Sitzungen jetzt „normal“ ablaufen können. „Das war am Anfang schwierig, weil alles im Zeichen der Pandemie stand“, erinnert er sich. Auch er findet die Zusammenarbeit im Gremium „sehr gut und konstruktiv“. Angesprochen auf seine Erwartungen, sagt Krönauer: „Es gibt viel mehr Angelegenheiten, die weiter verzweigt sind, als man vorher dachte. Das sind Dinge, an die hätte ich als Bürger ohne diese Einblicke nie gedacht.“

Werner Krönauer sitzt im Finanzausschuss. © tk

Als selbstständiger Steuerberater hadere er manchmal damit, dass „man in der Verwaltung anders tickt als in der freien Wirtschaft“. Er würde sich deshalb wünschen, dass man Themen, an denen „rechtlich nichts zu ändern ist“, zügiger behandle, um sich auf jene Dinge zu konzentrieren, bei denen man etwas gestalten könne.

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als wichtigstes Projekt

Als wichtiges Projekt für Bichl in den kommenden Jahren nennt Krönauer die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. „Wir müssen Einheimische im Ort halten.“ Auch der demografische Wandel schaffe Herausforderungen, nämlich in Bezug auf Pflege- und Betreuungsplätze. Des Weiteren nennt Krönauer die Unterbringung von Geflüchteten. „Diese Frage wird uns auch mit Blick auf Kindergarten und Schule beschäftigen.“ Was er gerne verwirklicht sehen würde, wäre ein Handwerkerhof im Gewerbegebiet. „Wir müssen vorbauen für die junge Generation“, sagt Krönauer.

Christian Brehm, Friedhofsreferent. © tk

Gut eingelebt im Gemeinderat hat sich auch Christian Behm. Er arbeitet beruflich bei der Gemeinde Bad Heilbrunn, Verwaltungsabläufe sind ihm deshalb nicht fremd. „Manches muss man halt abklären“, sagt er pragmatisch und findet: „Unsere Verwaltung arbeitet super.“ Auch für Behm ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein wichtiges Thema in den kommenden Jahren. Die Schaffung einer Asylunterkunft bezeichnet er als große Herausforderung: „Aber da ist ja Bichl nicht die einzige Gemeinde.“ (müh)

