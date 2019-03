Heilbrunnerin (19) gewürgt und zu Boden gedrückt 

Zu einer Handgreiflichkeit kam es am Sonntag in einem Bichler Lokal. Das Opfer ist eine junge Heilbrunnerin.

Bichl - Handgreiflich wurde eine Frau am Sonntagabend gegen 21 Uhr in einer Gaststätte in der Kochler Straße in Bichl. Nach Angaben der Polizei ging eine 39-jährige Benediktbeuerin ohne erkennbaren Grund auf eine 19-Jährige aus Bad Heilbrunn los.

Opfer am Boden, Angreiferin tritt zu

Die Angreiferin fühlte sich offenbar von der Jüngeren provoziert. Sie packte die Frau am Hals, würgte sie und drückte diese zu Boden. Nach kurzer Zeit ließ sie wieder los.

Ein 20-Jähriger Mann aus Benediktbeuern kam der Verletzten zu Hilfe, indem er die Angreiferin zur Seite schob. Diese hatte jedoch noch nicht genug und trat nach der jungen Frau.

Die Heilbrunnerin begab sich selbst ins Tölzer Krankenhaus. Dort wurden deutliche Würgemale und Schürfwunden am Hals dokumentiert. va

