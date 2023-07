Heißbegehrte Abkühlung: Freibäder freuen sich über viele Schwimmer

Ab ins kühle Nass: An diesem Wochenende wird es richtig heiß – perfekt für eine Erfrischung. © Adrian Greiter

Die Freibäder im Tölzer Land berichten von einem positiven Saisonstart. Und noch eine gute Nachricht: Es gibt in diesem Bereich kaum Personalnot.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Lange sonnige Tage und heiße Temperaturen. Die vergangenen Wochen haben schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. Das macht sich auch in den Freibädern im Landkreis bemerkbar. Die Becken sind überall gut gefüllt.

„Wir haben mehr Besucher als vergangenes Jahr“, freut sich Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Schon rund 3000 Badegästen hätten heuer Abkühlung im Bichler Naturfreibad gesucht. Auch das Wetter habe gut mitgespielt. „Wir hatten im Juni insgesamt nur drei Schließungstage“, erklärt der Bürgermeister. Beim Personal sei man weiterhin hervorragend aufgestellt. Lediglich für den Kiosk suche man noch eine Aushilfe im Verkauf.

Eis und Pommes gehören für viele zum Freibadbesuch dazu

Eine positive Bilanz zieht auch Brigitte Pirchmoser, Inhaberin des Alpenbads Arzbach. Zahlreiche Freibadbesucher hätten dort das schöne Wetter in den vergangenen Wochen genossen. Nachdem das Frühjahr heuer etwas nasser und kühler ausgefallen war, seien die Gäste nun „besonders sonnenhungrig“, so Pirchmoser. Eine kleine Stärkung nach dem Bad darf natürlich auch nicht fehlen. Besonders beliebt: Die Klassiker Stieleis und Pommes. „Das gehört für viele zum Freibadbesuch einfach dazu.“

Gut aufgestellt für die zahlreichen Besucher ist man auch im Tölzer Naturfreibad Eichmühle, wie Martina Geisberger, Pressesprecherin der Stadtwerke Bad Tölz, bestätigt. Da man als Stadtwerke auch das städtische Hallenbad und Eisstadion betreibe, stünden immer genügend Mitarbeiter für den Bäderbetrieb zur Verfügung. Auch in der „Oach“ folgte auf den „temperaturbedingten frischen Start“ Mitte Mai ein sehr erfreulicher Juni. Bei Wassertemperaturen von 22 bis 24 Grad ließen sich die heißen Tage im Wasser gut aushalten.

Auch am Bibisee läuft die Saison schon ziemlich gut

Der erfolgreiche Saisonstart sei aber nicht nur allein dem schönen Badewetter geschuldet: „Generell beobachten wir seit einigen Jahren einen stetigen Besucherzuwachs in unserer ‘Oach’“, so Geisberger. Nicht nur bei Familien, sondern auch immer mehr bei Schülern erfreue sich das Bad großer Beliebtheit. Viele kämen zum Fußball- und Beachvolleyballspielen oder um am Wochenende „unter sich“ zu sein.

Auch am Königsdorfer Bibisee tummeln sich die Badegäste. „Die Saison schaut gut für uns aus“, findet Marko Buric, Pächter des Freizeitgeländes. Aktuell liegen die Wassertemperaturen bei rund 20 Grad. Besonders bei Familien sei der Badesee beliebt.

Der Saisonstart im Mai war nur etwas für hartgesottene Schwimmer

Auch das Alpenwarmbad Benediktbeuern kann sich über viele Besucher freuen. „Mit dem Juni sind wir bisher sehr zufrieden“, erklärt Betriebsleiter und Bademeister Robert Baumgartner. Vor allem nachdem der Mai aufgrund des kalten und regnerischen Wetters sehr verhalten begonnen hatte. Nur die hart gesottenen Schwimmer hätten sich ins Wasser gewagt. Umso mehr freue er sich nun über das schöne Wetter der vergangenen Wochen. „Wir hoffen, dass es im Juli und August, wenn die Schulferien beginnen, so weitergeht“, sagt Baumgartner.

Die meisten Gäste kehrten unter der Woche erst gegen Nachmittag ins Bad ein. „Besonders beliebt sind die verbilligten Karten ab 14 Uhr oder 16 Uhr“, erklärt Baumgartner. An den Wochenenden seien die Gäste hingegen meist schon in der Früh im Wasser und auf den Liegewiesen anzutreffen.

Im Naturfreibad in Lenggries kann vieles nur über Aushilfen gedeckt werden

Personalsorgen muss sich der Bademeister zum Glück keine mehr machen. Die Suche nach einer Aushilfe war in den vergangenen Wochen erfolgreich. „Wir haben Gott sei Dank noch jemanden gefunden“, so Baumgartner.

Angespannter ist die Personalsituation hingegen im Naturfreibad Lenggries. „Vieles wird aktuell über Aushilfen gedeckt“, berichtet Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Der Betrieb könne aber momentan aufrechterhalten werden. Mit den bisherigen Besucherzahlen sei man allerdings zufrieden. Das Lenggrieser Freibad zählte seit Saisonstart mehr 5500 Badegäste. „Die letzten Wochen waren natürlich schönstes Freibadwetter“, so Klaffenbacher. (fs)

