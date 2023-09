Hilfsaktion in Bichl: Gemeinsame Sache für blindes Hagelopfer Pit

Von: Andreas Steppan

Es ist einer von vielen Härtefällen nach der Hagel-Katastrophe vom 26. August. Nun wurde eine Hilfsaktion für einen sehbehinderten Bichler gestartet.

Benediktbeuern/Bichl – Bei allem Leid, das die Hagelkatastrophe vom 26. August verursacht hat: Ermutigend sind die riesige Solidarität und der Zusammenhalt, den die Menschen in den betroffenen Gemeinden erfahren und auch untereinander an den Tag legen. Das zeigt sich auch an einer Hilfsaktion für einen Härtefall in Bichl. Hier helfen viele Menschen zusammen, um einem Hagelopfer namens Pit beizuspringen.

„Mini-Haus“ des sehbehinderten Pit in Bichl schwer beschädigt

Das kleine Häuschen, das er bewohnt, wurde wie so viele andere schwer beschädigt. Selbst helfen kann er sich kaum, weil er blind ist. Pits Schicksal veranlasste Beate Kreichgauer, Inhaberin der Allianz-Hauptvertretung in Benediktbeuern, am Wochenende auf die Schnelle eine Hilfsaktion zu initiieren. Die Resonanz ist schon nach wenigen Stunden überwältigend.

„Meinen Spezl Pit hat es schwer getroffen“, berichtet die Benediktbeurerin. Er bewohne in Bichl mit seinem Hund ein „Minihaus“ etwa in der Größe einer Doppelgarage mit drei kleinen Zimmern und Küche und habe nur eine kleine Rente, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann habe der Hagel sein Häuschen getroffen. „Im Wohnzimmer ist die Deckenleuchte heruntergefallen, und durch die Decke schoss das Wasser“, schildert Kreichgauer.

Haus von blindem Pit in Bichl nicht versichert

Pit habe nichts weiter tun können, als seinen Hund unter den Tisch zu bugsieren, um ihn zu schützen. Wegen seiner mangelnden Sehkraft sei er aber nicht in der Lage gewesen, das eingedrungene Wasser aufzuwischen oder die zahllosen Scherben und Splitter zusammenzukehren. „Pit war am Zusammenbrechen, weil er nicht wusste, wie es weitergeht“, sagt die Benediktbeurerin. Aktuell sitze er in einer nassen, mittlerweile schimmligen Wohnung. „Er möchte sie aufgrund seiner Einschränkung nicht verlassen.“ Möbel und Inventar seien schwer beschädigt, die Böden müssten ausgetauscht werden.

Was Pits Lage zusätzlich kritisch macht: Das Haus war laut Kreichgauer nicht gegen Hagelschäden versichert. Eine Hausrat-Versicherung bestehe zwar, hier sei aber unklar, inwieweit sie greife.

Aufruf zu Arbeitseinsatz bei Hagelopfer Pit in Bichl

Beate Kreichgauer will nun Hilfe organisieren. Zum einen veröffentlichte sie am Samstagmorgen über Facebook und Whatsapp einen Aufruf, gemeinsam für Pit anzupacken. Völlig baff und begeistert ist sie, dass sich schon am Samstag etliche Freiwillige einfanden und Pits Dach neu eindeckten – teils wahrscheinlich auch unabhängig von ihrem Aufruf.

Kreichgauer ruft nun zu einem Arbeitseinsatz am kommenden Wochenende, 16./17. September, auf. Es gibt noch viel zu tun: Schutt und kaputte Möbel wegfahren, Böden rausreißen und neu verlegen, malern, Elektrikerarbeiten. Sie bittet darum, ihr per WhatsApp mitzuteilen, zu welchem Beitrag man sich im Stande sieht – „und wenn man auch nur mal den Besen schwingen oder für Essen sorgen kann“. Kreichgauer will eine Helferliste erstellen und die Dienste koordinieren.

Übers Wochenende über 2000 Euro Spenden gesammelt

Zudem hat die Benediktbeurerin ein Spendenkonto eingerichtet. Hier sind bis zum frühen Sonntagnachmittag 2370 Euro eingegangen. Sollte mehr gespendet werden, als für Pits Haus benötigt wird, verspricht Kreichgauer, das Geld anderen betroffenen Familien zukommen zu lassen. „Denn leider sind sehr viele in einer Notlage.“

Wer sich als Helfer melden will, schreibt bitte eine WhatsApp-Nachricht an Beate Kreichgauer, 0176/41609657.

Spenden sind über PayPal möglich. Wer kein PayPal-Konto hat, kann auch per Kredit- oder EC-Karte eine Spende überweisen. Infos auf https://www.paypal.com/pools/c/8XshDRyx4s

