„Das hier ist mein Traum“: Bichlerin kündigt Bürojob und hält nun Hühner

Regional und nachhaltig zieht Malis Doll ihre Hühner auf. „Warum sollte man ein Tier nicht genau so wertschätzen?“, fragt die 40-jährige Bichlerin.

Erfüllender als ein Bürojob

Von Vinzent Fischer schließen

Nachhaltig und regional hält Malis Doll aus Bichl ihre Hühner. Es ist der Gegenentwurf zur Massentierhaltung, den die 40-Jährige kategorisch ablehnt.

Bichl – Malis Doll ist stolz auf ihre Hühnerhaltung. Zwei mobile Ställe stehen auf dem familieneigenen Grundstück im Bichlermoos. Zwei Herden mit je 50 Hühnern sind dort zu Hause, die Tiere leben in Freilandhaltung. Neugierig scharen sich die Junghennen um Malis Doll, als unsere Zeitung zum Rundgang vorbeischaut. „Das hier ist die Chefin“, sagt die gelernte Bankkauffrau und nimmt ein Huhn aus dem Pulk auf ihren Arm. Die Henne gebe in der Herde den Ton an.

„Warum sollte man ein Tier nicht genau so wertschätzen?“

Knapp acht Monate sind die Hühner alt, in der zweiten Herde sind die älteren Tiere untergebracht. „Das ist super so, die kennen sich und haben eine klare Rangordnung“, erklärt Malis Doll die Aufteilung. Etwa fünf bis sieben Jahre werden Hühner in der Freilandhaltung alt.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Regional und nachhaltig will die Bichlerin ihre Tiere halten: Das Bio-Futter für die Hühner kommt aus Habach, zu trinken gibt es Wasser aus dem Steinbach, die Eier werden selbst verwertet. „Warum sollte man ein Tier nicht genau so wertschätzen?“, fragt die 40-Jährige und zeigt auf ihre Herden. Für das Tierwohl zu sorgen, sei ihr besonders wichtig. Es ist ein klarer Gegenentwurf zu Massentierhaltung, mobilen Ställen mit wenig Auslauf und der Mästung der Hühner mit „Superfutter“. Das alles lehnt Malis Doll kategorisch ab.

Hightech-Hühnerstall von Malis Doll hat sogar eine eigene Photovoltaik-Anlage

Die beiden Ställe, die die Familie angeschafft hat, stecken voller Hightech. Das System sei komplett autark, erklärt Doll, dabei helfe eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Anhänger. Der Vorteil: Es müssen keine Stromkabel verlegt werden, um den Stall mit Energie zu versorgen. Die Hühnerklappe und das Licht können automatisch gesteuert werden.

Auch im Innern ist für das Wohl der Hühner bestens gesorgt. Eine Vollisolierung garantiert ganzjährig ein angenehmes Klima. Durch ein Gitter fällt der Kot auf eine Schublade, die zum Reinigen herausgeschoben werden kann „So bleiben die Hühner sauber“, freut sich die Halterin über diese hygienische Lösung. Im Legenest rollen die Eier durch eine Schräge in einen Sammelbehälter. Dabei können sie nicht dreckig oder angepickt werden. In der unteren Ebene gibt es für die Hühner eine „Wellness-Zone“, wie Malis Doll sie nennt. Dort können sich die Legehennen säubern und spielen.

Im „Hofladerl“ werden die eigenen Produkte verkauft

Auch wenn die Anlage völlig autark ist: Einmal am Tag schaut die Bichlerin trotzdem nach dem Rechten. „Ich hatte eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun“, sagt sie. Ihr Mann habe sie dazu gebracht. Das Paar betreibt in Bichl Ferienwohnungen für Touristen. Vor zwei Jahren hat Malis Doll ihren Bürojob an den Nagel gehängt, um sich voll und ganz dem Familienbetrieb widmen zu können.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Inzwischen versorgen sich die Dolls fast komplett selbst. Im „Hofladerl“ verkauft die Familie die Eier der eigenen Hühner, Nudeln, Bauernbrot, Säfte und vieles mehr. Damit angefangen hat die dreifache Mutter, als eines ihrer Kinder Unverträglichkeiten entwickelte. Über Kurse und Schulungen habe sie sich alles selbst angeeignet. „Alles ist selbst produziert“, betont Doll. Sie verkaufe keine Produkte von Dienstleistern. „Wir verwerten das, was der Garten so hergibt.“

Die eigenen Hühner, der Hofladen, die Ferienwohnungen: „Das hier ist mein Traum“, sagt die 40-Jährige strahlend. Doch ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ihrem alten Bürojob trauert sie nicht hinterher. „Du bist viel zufriedener im Leben, weil es dich mehr erfüllt“, meint Malis Doll. Das sei „mehr wert als 100 Euro mehr auf dem Konto.“ (vfi)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.