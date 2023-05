Internet-Mobbing führt zu Großeinsatz in Bichl: Vier Feuerwehren rücken nach falschem Notruf vergeblich aus

Polizei

Es ist ein Fall, den es im Landkreis in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat: Ein Mann aus Bichl wurde Ende Januar Opfer von Identitätsdiebstahl im Internet. Seither ist er Cybermobbing in großem Stil ausgesetzt. Am Mittwochabend gab es einen Vorfall mit erheblichen Auswirkungen.

Bichl – Wie die Tölzer Polizei berichtet, wurde am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr von der Integrierten Rettungsleitstelle in Weilheim Großalarm in Bichl ausgelöst. Anlass war eine Mitteilung über die Warn-App „Nora“. Darin hieß es, in einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße in Bichl würde Gas austreten. Die Mitteilung wurde angeblich von einem Mann aus Bichl gemacht. Sofort machten sich rund 70 ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder aus Bichl, Benediktbeuern, Penzberg und Tölz auf den Weg. Doch der Bichler und seine Familie, ebenso alle Nachbarn, waren völlig überrumpelt, was plötzlich in ihrer Straße los war. Rasch war klar, dass der Mann den Notruf nicht abgesetzt hatte. Es stellte sich heraus, dass die an die Leitstelle übermittelte Telefonnummer von einer Prepaid-Karte stammte. Nun laufen die Ermittlungen der Kripo.

Der betroffene Bichler ist der bekannte Discjockey (DJ) Kent Schauer. Der 48-Jährige ist bereit, seine Geschichte zu erzählen, um anderen Menschen zu verdeutlichen, welche Ausmaße Cybermobbing und Identitätsdiebstahl annehmen können.

Es begann Ende Januar auf einer Streaming-Plattform

Schauer legt nicht nur als DJ bei Hochzeiten und Firmenevents Musik auf, sondern streamt auch im Internet, und zwar auf der Plattform twitch.tv. „In der Corona-Zeit war das die einzige Möglichkeit, Einnahmen zu generieren“, sagt er. Online zu streamen, mache ihm auch Spaß. „Man hat seine Follower und kann mit ihnen chatten.“ Am 28. Januar 2023 streamte er zwölf Stunden. Plötzlich erhielt er aus seinem Bekanntenkreis die Warnung, dass Unbekannte im Messenger-Dienst „Telegram“ gegen ihn eine Aktion planten. Es fielen Sätze wie „Dieser Fettsack ist wieder online“, „den machen wir kalt“ und „let’s go“.

Schauer: Betrugsmasche betrifft derzeit viele DJs in ganz Deutschland

Seither passieren bei Kent Schauer und seiner Familie Dinge, gegen die sie sich nicht zu helfen wissen. Einige Beispiele: Dutzende Lieferanten stehen mit Essensbestellungen vor der Tür und wollen natürlich bezahlt werden. „Einmal sollte ich sogar mit 300 SMS Pizzas beim Bestelldienst ,Lieferando‘ bestellt haben, ein anderes Mal eine Pasta-Platte für 500 Euro“, berichtet Schauer. Bei dem Unternehmen ist er mittlerweile gesperrt. Die Vorfälle passieren nicht nur in Bichl, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, wo er angeblich dutzende Sachen online bestellt und ausliefern lassen wollte. Mittlerweile seien Lieferdienste auch deshalb misstrauisch, sagt Schauer, weil von der Masche viele andere DJs in Deutschland betroffen seien.

So schützt man sich im Internet: Tipps von Polizei und BSI Von Identitätsdiebstahl oder -missbrauch spricht man, wenn personenbezogene Daten für betrügerische Zwecke genutzt werden. Um einer anderen Person online die Identität zu stehlen, bedarf es oftmals nur weniger Informationen wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Adresse, E-Mail-Adresse oder einfach nur eines Fotos der Person, heißt es auf der Beratungsseite der Polizei: www.polizei-beratung.de

Kriminelle verfolgen damit das Ziel, sich auf Kosten der Opfer zu bereichern, sei es durch Überweisungen oder Abbuchungen von Konten oder durch Internetkäufe im Namen ihrer Opfer. Zu den wichtigsten Tipps gehört, in sozialen Netzwerken oder bei der Anmeldung zu E-Mail-Diensten oder Online-Shops nur so viele Daten anzugeben, wie für die Anmeldung zwingend notwendig sind. Ein guter Anhaltspunkt vor der Preisgabe von Informationen ist die Frage, welche persönlichen Informationen man einer fremden Person in einem ersten Gespräch anvertrauen würde, so die Polizei. Dementsprechend sollten in sozialen Netzwerken die Privatsphäre-Einstellungen so vorgenommen werden, dass nur Freunde beziehungsweise direkte Kontakte die Inhalte sehen können. Wie bei Web-Diensten oder bei der Anmeldung an Mobilgeräte gilt: Für jedes Profil im Internet sollte ein eigenes, sicheres Passwort verwendet werden, um Kriminellen im Falle eines Datendiebstahls nicht den Zugang zu weiteren Diensten und Profilen zu ermöglichen. Welche Tricks Betrüger anwenden, erfährt man auch auf der Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Hier gibt laufend aktuelle Cyber-Sicherheitswarnungen mit den neuen Tricks der Betrüger: www.bsi.bund.de. Hier erfährt man auch, wie man einen IT-Sicherheitsvorfall melden kann.

Erhebliche Auswirkungen auf das Privatleben

„Aus beruflichen Gründen stehen auf meiner Webseite natürlich alle meine Kontaktdaten, inklusive Handynummer und Adresse“, sagt Schauer. Mit der Polizei ist er ständig in Kontakt. „Ich bin so froh, dass ich da einen Ansprechpartner habe.“ Denn mittlerweile gebe es auf „Telegram“ gegen ihn noch weitere übelste Beleidigungen. „Das hat jetzt alles die Kripo.“ Seine Familie leide sehr unter der Situation. „Für unseren jüngsten Sohn ist das alles verstörend“, sagt er mit Blick auf Mittwochabend. Das Ganze sei ihm sehr unangenehm. „Ich habe mich bei allen Feuerwehrleuten entschuldigt. Die ganze Sache hat so ein Ausmaß angenommen, das kann sich keiner vorstellen.“ Das Cybermobbing sei ein erheblicher Einschnitt in sein Privatleben. Manchmal, sagt Schauer, ertappe er sich bei dem Gedanken, wer gerade hinter ihm gehe oder fahre.

Bichler sieht sich in seiner Existenz bedroht

Schauer hat beobachtet, dass die Online-Attacken zunehmen, sobald er streamt. Es sei eine Überlegung, damit aufzuhören, aber andererseits verdiene er damit einen Teil seines Lebensunterhalts. Und die Plattform wechseln? Das sei nicht so einfach, sagt der DJ. Er habe es schon versucht, dabei aber Follower verloren und das Feedback bekommen, „hier macht es nicht so viel Spaß“. Schauer fühlt sich in einer Zwickmühle. „Denn wenn ich jetzt aufgebe, erreichen diese Leute, die mich jetzt mobben, genau ihr Ziel.“

Polizei und Feuerwehr: „Außergewöhnlicher Fall“

Für die Polizei ist es fast nicht möglich, die Täter zu finden. Identitätsdiebstahl und Cybermobbing gebe es im Landkreis täglich, berichtet Andreas Rohrhofer, der stellvertretende Tölzer Polizei-Chef. Aber was sich in Bichl abspielte, sei schon „außergewöhnlich“.

Auch für Stefan Kießkalt, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis, ist dieser Fall „eine andere Liga“: „Man kann nur hoffen, dass der oder die Täter gefunden und bestraft werden.“

