Kabelschaden: 8000 Haushalte in Bad Tölz-Wolfratshausen ohne Strom

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zwei Stromausfälle gab es am Dienstagvormittag im Landkreis. © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Gleich zwei Stromausfälle trafen am Dienstag in der Früh den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Betroffen waren rund 8000 Haushalte.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Der erste Stromausfall traf ab etwa 7 Uhr Bad Tölz. Im Bereich Am Krottenbach/Jahnschule ging laut Tölzer Stadtwerke nichts mehr. Die Ursache gehe auf Fremdverschulden zurück, erklärt Martina Geisberger, Pressesprecherin der Stadtwerke. Nähere Angaben dazu gab es am Vormittag noch nicht. Gegen 9.30 Uhr waren immer noch zehn Haushalte nicht wieder am Netz. Bis 11 Uhr - so die Hoffnung der Stadtwerke - sollte der Strom aber wieder überall verfügbar sein.

Rund 8000 Haushalte im Loisachtal ohne Strom

Vom zweiten Stromausfall waren vor allem Gemeinden im Loisachtal betroffen, aber auch in Teilen von Wackersberg und Penzberg-Schönmühl ging um 7.56 Uhr das Licht aus - und länger nicht mehr an. Ansonsten wurden Störungen aus Benediktbeuern, Bichl, Kochel am See, Bad Heilbrunn und Königsdorf gemeldet. „Betroffen waren rund 8000 Haushalte“, sagt Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerke Netz GmbH.

Kabelfehler führen zu großflächigem Ausfall

Drei Kabelfehler - also die Beschädigung von Erdkabeln - hätten zu dem großflächigen Ausfall geführt. Bereits am Vorabend habe man hier Auffälligkeiten bemerkt. Wie es genau zu den Defekten kam, könne man nicht sagen. Das Material könnte porös geworden sein „oder ein Stein hat sich reingedrückt“, so Martens. Es habe jedenfalls keinen äußeren Einfluss gegeben. Sprich: Kein Bagger hat versehentlich beim Graben eine Leitung getroffen.

Gegen Mittag sollen alle wieder Strom haben

Damit die Kunden nicht warten müssen, bis die Erdarbeiten und die Reparatur des Kabels erledigt sind, wird in diesen Fällen der Strom umgeleitet. Das bedeutet aber auch, dass die Nutzer nur nach und nach wieder ans Netz angeschlossen werden können. Gegen 10.45 Uhr wurden immer noch 300 Haushalte nicht mit Strom versorgt. Aber auch hier waren die Bayernwerke zuversichtlich, dass mit zum Mittag alle wieder am Netz hängen.

