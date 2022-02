Kontrolle in Bichl: Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Beifahrer mit Drogen

Polizeibericht

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Eine Anzeige am Hals hat ein Autofahrer, der am Sonntag in Bichl kontrolliert wurde. Auch sein Beifahrer geriet in den Fokus der Polizei.

Bichel - Einigen Ärger am Hals hat der Fahrer eines Seat, der am am Sonntag in eine Verkehrskontrolle geriet. Gegen 16.15 Uhr wurde der Wagen von der Polizei im Ortsbereich Bichl gestoppt.

Fahrer war noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrer aus dem Loisachtal keinen Führerschein vorweisen konnte. Tatsächlich war der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Beim Beifahrer werden Betäubungsmittel sichergestellt

Ein Nachspiel hat die Kontrolle aber auch für einen der Beifahrer. Bei dem 37-Jährigen aus Wartenburg wurden laut Polizei Betäubungsmittel gefunden. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift wurde sichergestellt, beim Fahrer die Weiterfahrt unterbunden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.