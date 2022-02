Leidenschaft für präzise Technik: Bichler bekommt Patent auf Zeitmessungsgerät

Von: Patrick Staar

Teilen

Innovative Zeitmesstechnik: Der Bichler Christian Hund hat schon viele Abnehmer für sein Projekt „Alpenhunde Timing“ gefunden. © Privat

Der Bichler Tüftler Christian Hund entwickelt innovative Zeitmessung. Die Geräte sind vom Mobilfunk und GPS unabhängig. Nun bekam er sogar Patent darauf.

Bichl – Sechs Ski-Nationen und der Tiroler Leichtathletik-Verband setzen schon auf innovative Zeitmess-Technik aus Bichl. Wenn es nach Firmengründer und Geschäftsführer Christian Hund geht, soll damit noch längst nicht Schluss sein: Der 51-Jährige glaubt an eine große Zukunft von „Alpenhunde Timing“.

Beim Skifahren kommt es auf Winzigkeiten an. Oft ist selbst mit geschulten Augen nicht zu erkennen, wo ein paar Hundertstelsekunden Zeit liegen geblieben sind. Genau diese Erfahrung machte Hund beim Training seiner skirennsport-begeisterten Tochter: „Man denkt sich: es sieht doch gut aus. Aber wenn man die Zeit ansieht, merkt man, dass irgendetwas doch nicht gestimmt hat.“ Während solch einer Trainingseinheit kam dem gelernten Maschinenbau-Ingenieur der Gedanke, aus Elektronik-Komponenten ein einfaches Zeitmess-System zusammen zu bauen. Hund sprach mit einem Softwareentwickler über die Idee – und schon kam das Projekt ins Laufen. Die beiden entwickelten die Hard- und Software weiter. Nach einem Jahr war der Prototyp fertig. „Irgendwann hatten wir so viel Zeit und Geld investiert, dass wir uns gefragt haben: Ganz oder gar nicht“, erinnert sich Hund. „Und dann haben wir uns für ganz entschieden.“ Nach einem weiteren Jahr war die Serienreife erreicht. Die beiden gingen zu einem Anwalt, um ein Patent anzumelden. Hund: „Er hat gesagt: Da ist so viel Futter dahinter, das können wir machen. Und drum stehen wir heute da, wo wir stehen.“

Geräte unabhängig von GPS und Mobilfunk

Die Besonderheit bei „Alpenhunde Timing“: Die Geräte bauen ein eigenes Netzwerk auf und sind damit unabhängig von Mobilfunk und GPS: „Das ist also eine völlig autarke Anlage, die ein eigenes Netzwerk über große Distanzen aufbaut“, erläutert Hund. Das System habe noch viele weitere Vorteile. So seien alle auf dem Markt befindlichen Systeme sehr kompliziert aufzubauen. Zudem müsse immer eine Person für die Zeitnahme abgestellt werden: „Das behindert das Training, weil sich der Trainer eigentlich um den Lauf, die Korrekturen und den Athleten kümmern müsste.“ Sein Zeitmesssystem sei hingegen sehr einfach im Aufbau und komfortabel in der Bedienung. Hund weiß, wovon er spricht. Im Gegensatz zu seiner Tochter durfte er zwar nie auf internationaler Ebene starten, fuhr aber auch bei vielen Rennen mit: „Ich komme aus dem Metier, habe ein Gefühl für den Sport. Es ginge nicht so etwas zu entwickeln, wenn man nicht weiß, wie ein Training abläuft und worauf es ankommt.“ Dies habe sich laut Hund mittlerweile herumgesprochen: „Wir freuen uns über die gute Nachfrage.“ Sechs im Weltcup vertretene Nationen setzen schon auf die Alpenhunde-Messtechnik. Auch einige Skischulen seien schon eingestiegen: „Sie können zum Beispiel ihre Kunden-Datei exportieren und daraus eine Starterliste zusammenstellen. Während die Kinder noch auf der Piste stehen, können die Skischulen schon Urkunden ausdrucken.“

Einfach im Aufbau und komfortabel in der Bedienung ist das Zeitmesssystem des Bichlers Christian Hund. © Privat

Service und Support nehmen mittlerweile so viel Zeit in Anspruch, dass die Arbeit nicht mehr nebenberuflich zu bewältigen ist. Hund selbst kümmert sich um das Produkt-Management und die Hardware, sein Geschäftspartner entwickelt die Software ständig weiter. Und damit soll noch nicht Schluss sein. Mittlerweile seien die Leichtathleten auf die Messtechnik aufmerksam geworden, „obwohl wir das noch gar nicht aktiv beworben haben“. So habe der Tiroler Leichtathletik-Verband in einer Halle die Messtechnik aus Bichl aufgestellt: „Da kann man genau sehen, wie der Athlet startet, beschleunigt, das Tempo hält und ins Ziel bringt.“ Spezielle Komponenten für die Leichtathletik seien in Arbeit. Momentan bemühen sich die Bichler um Zertifikate, so dass die Geräte auch bei offiziellen Wettkämpfen eingesetzt werden können. Die Genauigkeit liege im Zehntausendstelsekunden Bereich. Ebenso geplant sei der Einsatz von NFC-Chips, die die Athleten am Armband tragen. Mit den neuen Chips können sie sich an der Anlage registrieren und Daten speichern. „Die Informationen kann man analysieren“, sagt Hund. „Wie ist das Wachs? Ist der Ski richtig geschliffen? Die Bindung richtig eingestellt?“ Hund hat Freude an der Arbeit: „Es macht Spaß, die Anlage zu präsentieren, weil ich weiß, sie funktioniert. Dass wir jetzt auch noch ein Patent haben, macht uns sehr stolz.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.