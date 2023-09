Oldtimer-Treffen in Bichl: Liebhaberstücke und kuriose Geschichten

Einen Bulldog beim Baumstammziehen beobachteten die interessierten Besucher beim 5. Bichler Oldtimertreffen am Sonntag. © Sepp Demmel

Bei der fünften Auflage des Oldtimertreffens in Bichl am Sonntag gab es viel zu sehen und zu hören. Das Wetter war bestens, die Besucher hatten Spaß, und Veranstalter Georg Deiser ist sehr zufrieden.

Bichl – Alles begann im Jahr 2015. In Bichl fand damals das Bezirksmusikfest statt. Dabei fanden sich rund 50 Oldtimer-narrische Bichler zusammen und vereinbarten, von nun an jedes Jahr ein Oldtimertreffen im Ort zu veranstalten. Das erste Treffen während des Fests fiel zwar buchstäblich ins Wasser, und auch die folgenden Jahre hatte der Wettergott kein Einsehen. Zudem verhinderte Corona mehrere Jahre das Treffen. Vergangenen Sonntag war es aber wieder soweit: Die fünfte Auflage stand an.

Chef-Organisator Georg Deiser war glücklich. „Heute hat es das Wetter mal gut mit uns gemeint“, stellte er fest. Vor allem aber war er froh, „dass bei den Ausfahrten von allen Klassen alles reibungslos verlaufen ist“.

Über 100 historische Fahrzeuge

30 historische Autos, 40 Motorräder und Mopeds sowie 60 Bulldogs begaben sich abwechselnd auf Tour durchs Dorf und ins nähere Umland oder ließen sich von den zahlreichen Besuchern am Parkplatz der Bichler Stockschützen, die auch zu aller Zufriedenheit die Bewirtung übernahmen, bestaunen und bewundern.

Organisator Georg Deiser vor seinem Motorrad. © Sepp Demmel

Teilnehmer bis aus Region Landsberg

Die weiteste Anreise hatte Leonhard Fischhaber mit seiner Frau, die aus Vilgertshofen im Landkreis Landsberg stammen. Er präsentierte auch eines der meist begutachteten Fahrzeuge, einen blauen Renault Alpine, 76er Baujahr. „Ich habe ihn vor 25 Jahren gekauft. Für mich ist damit ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen“, sagte der stolze Besitzer. „Ich fahre damit nie auf Autobahnen, nur auf Landstraßen und ins Gebirge oder halt zu Oldtimertreffen“, berichtete Fischhaber schmunzelnd.

Zu jedem Fahrzeug gibt es eine Geschichte

Ein Hingucker war auch der silberne Mercedes 190 SL Cabrio, 68er Baujahr, von Alois Fiechtner aus Dürnhausen. Vor allem die Geschichte hinter dem Fahrzeug und dem Kauf verblüffte. „Ich hab’ mir in Niederbayern in einer Metzgerei eine Brotzeit gekauft“, erzählte Fiechtner. „Da hab’ ich in einem Anzeigenblatt gelesen, dass ein alter Güldner-Bulldog verkauft wird. Wie ich bei dem Mann gewesen bin, hab’ ich den Mercedes gesehen. Die haben den als Hühnerstall verwendet.“ Darüber schüttelt Fiechtner auch heute noch den Kopf. Er habe ihn dann für 1000 Mark gekauft, komplett auseinandergebaut und einen Originalmotor eingebaut. Heute werde so ein Fahrzeug im sechsstelligen Euro-Bereich gehandelt.

Auf Ausfahrt in die nähere Umgebung gingen auch dieser Käferaufbau aus den 1950er-Jahren und eine Renault Alpine, Baujahr 1976. © Sepp Näher

Ältestes Motorrad aus dem Jahr 1935

Stolz präsentierte der Bichler Hubert Schmid seine Triumph RL 200, ein Motorrad, Baujahr 1935, und damit das älteste Motorrad bei der Veranstaltung und seit Anbeginn im Familienbesitz der Familie Schmid. Wie aus der Pistole geschossen, hatte Schmid die Zahlen zu seinem Motorrad bereit: „200 Kubik, sechs PS, Dreigang-Tankschaltung. Mein Uropa hat es 1935 für 480 Reichsmark gekauft“.

Die Triumph RL 200 von Hubert Schmid war das älteste Motorrad beim Treffen. © Sepp Demmel

Die Besucher lobten die gelungene Veranstaltung für Jung und Alt. Silvia Zauner aus Bichl, die zum zweiten Mal bei einem Oldtimertreffen dabei war, schwärmte von „den bärigen Autos und Mopeds. Da wären tatsächlich welche dabei, die ich auch gerne selber hätte.“ Einziger Wermutstropfen: Von der italienischen Kultmarke Ape fanden sich nur fünf Stück ein. Wer das rührige Organisationsteam kennt, kann aber davon ausgehen, dass sich das bei den nächsten Auflagen ändert.

Veranstalter ist sehr zufrieden

Organisator Deiser war aber auch stolz auf die vielen verschiedenen Bulldogs. Insbesondere ein Allgäuer AP 15 hatte es ihm angetan. „Das ist schon eine Rarität, die gibt es schon lange nicht mehr“, so Deiser. „Porsche hat die Marke aufgekauft und dann aufgegeben.“ Fasziniert ist er vor allem „vom Flair des Geruchs eines alten Bulldogs, das ist schon was Besonderes“. Die Romantik kommt also selbst bei einem Oldtimertreffen nicht zu kurz. (Sepp Demmel)

