Kontroverse Debatte um Ausbau der Ludlmühlstraße

Von: Elena Royer

Über den Ausbau der Ludlmühlstraße wurde nun im Bichler Gemeinderat diskutiert. © Archiv

In Bichl steht heuer wie berichtet die Verbreiterung der Ludlmühlstraße samt Bau einer Verbindungsstraße von der Benediktenwand- zur Ludlmühlstraße an. Doch das Vorhaben stößt nicht bei allen Bürgern auf Gegenliebe.

Bichl - Das Projekt hatte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher in der Bürgerversammlung Mitte April vorgestellt. Es sei nötig, da Autofahrer bei Gegenverkehr in der Ludlmühlstraße auf private Grundstücke ausweichen müssten. Schon bei der Versammlung wurde deutlich: Nicht bei allen Bürgern stößt das Vorhaben auf Gegenliebe. Autofahrern werde es dadurch noch bequemer gemacht und der Umstieg aufs Radl nicht gefördert, zudem verleite die breitere Straße zum Rasen, waren die Bedenken einiger Bichler bei der Bürgerversammlung.

Auch im Gemeinderat wurde dieses Vorhaben in der jüngsten Sitzung kontrovers diskutiert. Gemeinderatsmitglied Michael Knestel berichtete, dass er mit Anwohnern dort gesprochen habe und diese die Verbreiterung begrüßen würden. „Das bedeutet für sie mehr Komfort“, so Knestel.

Ist ein Radweg möglich?

In der Bürgerversammlung hatte eine Bichlerin die Idee eines zusätzlichen Radwegs neben der Verbreitung der Straße vorgebracht. „Man sollte sich das mit dem Radweg mal überlegen“, sagte Helmut Kolbeck. „Das wäre auch besser für die Kinder, die dort ins Schwimmbad fahren.“ Aber Platz für einen Radweg zusätzlich zur Verbreiterung gebe es dort nicht, wie Pössenbacher erklärte. Er betonte: „Wichtig ist, dass zwei Autos aneinander vorbei kommen und dass ein Auto an einem Radlfahrer vorbei kommt.“ Das sei im Augenblick unmöglich. „Der nötige Abstand von 1,50 Metern kann momentan nicht eingehalten werden.“ Diana Ruf wollte wissen, ob es verkehrstechnisch möglich sei, die Straße zu verbreitern und zusätzlich einen Bereich für Radfahrer abzugrenzen, ähnlich den Fahrradstreifen in Kochel am See. „Ich finde die alleinige Verbreiterung nicht gut“, so Ruf. „Aber mit der zusätzlichen Markierung merkt man vielleicht: Oh, da könnte ein Radler sein.“

Infoveranstaltung geplant

Zu diesem Vorschlag werde man den Planer befragen, so Pössenbacher. Er gab aber zu bedenken, dass der Unterhalt für die Markierungen, die mindestens einmal pro Jahr gemacht werden müssten, Geld koste. Kilian Streidl befand: „In einem Dorf braucht man keinen Radweg.“ Und Andreas Eger schlug als Lösung für die Kinder, die zum Schwimmbad radeln, vor: „Man könnte eventuell Schilder aufstellen, die es Radfahrern erlauben, den Gehweg in der Bachstraße mit zu benutzen.“ Weil der Gehweg aber erstens zu schmal sei, um von Radlern und Fußgängern genutzt zu werden, und zweitens Kinder nur auf dem Gehweg fahren dürften, bis sie acht Jahre alt sind, sei das nicht möglich, so Pössenbacher. „Ich verstehe die Anlieger, die Bedenken haben wegen höherem Verkehrsaufkommen“, betonte er. Abschließend schlug der Bürgermeister vor, alle Anlieger und Interessierten zu einer öffentlichen Infoveranstaltung einzuladen, sobald die Planung stehe.

