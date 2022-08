Massive kilometerlange Ölspur auf der B472 im Loisachtal: Verursacher haut ab

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Feuerwehr Bichl beseitigte die Ölspur. © Symbolfoto: Armin Forster

Die Feuerwehr Bichl hat am Samstag eine kilometerlange Ölspur auf der B472 beseitigt.

Bichl/Bad Heilbrunn/Sindelsdorf - Die Ölspur, die stellenweise sehr breit war, begann in Bad Heilbrunn auf der B472, ging weiter über die B 11 bei Bichl und dann auf der B 472 an Urthal vorbei bis zum Kieswerk in Sindelsdorf. Sie verlief größtenteils am rechten Fahrbahnrand. Das berichtet die Polizei Kochel, die wiederum von einem Anlieger informiert worden war. Zehn Ehrenamtliche der Feuerwehr Bichl rückten aus, und die Straßenmeisterei stellte Warnschilder auf. Der bisher unbekannte Verursacher dürfte den Defekt an seinem Fahrzeug spätestens auf Höhe des Sindelsdorfer Kieswerks bemerkt haben, so die Polizei. Gemeldet hat er sich nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kochel unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 62 73 zu melden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.