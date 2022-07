Bichl lässt Maßnahmen gegen Hochwasser prüfen

Klimawandel

Im Gemeinderat Bichl ging es nun um ein „Sturzflut-Risikomanagement“ in Bezug auf die Wildbäche. Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben.

Bichl – Wer die örtliche Topographie direkt am Alpenrand im Blick hat, für den kann es keinen vernünftigen Zweifel geben. Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Gemeinde angesichts des Klimawandels und zunehmender Unwetterereignisse in doppelter Hinsicht von Überflutung bedroht werden kann: Nicht nur von dem im Nordosten der Gemeinde oberhalb des Siedlungsraums vorbeifließenden Steinbach, der aus den Bergen kommt und bei Hochwasser viel Geschiebe mit sich führt. Auch dann, wenn Starkregen direkt über dem besiedelten Ortsgebiet niedergeht, nicht schnell genug kontrolliert abfließen und ebenfalls zu Überflutungen führen kann.

+ Benedikt Pössenbacher, Bürgermeister von Bichl © arp

Die erschreckenden Bilder von der zerstörerischen Kraft des Wassers kennt man inzwischen aus vielen Orten. Der Gemeinderat hat sich deshalb in seiner jüngsten Sitzung dazu entschlossen, unverzüglich ein hydrologisches Fachgutachten für ein sogenanntes „Sturzflut-Risikomanagement“ in Auftrag zu geben. So hat es das Wasserwirtschaftsamt den Gemeinden wie bereits berichtet als Vorsorgemaßnahme nahegelegt. Das Gutachten wird zu 75 Prozent staatlich gefördert.

Bürgermeister Benedikt Pössenbacher und dem Gemeinderat war dabei durchaus klar, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht in die Schublade gehören, sondern durchaus konkrete und schmerzhafte Konsequenzen für den Einzelnen und für politisches Handeln haben können: zum Beispiel, welche wasserbaulichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig werden können, wo vielleicht in Zukunft gar nicht mehr gebaut werden darf, und wo sich die Ergebnisse der Studie womöglich sogar auf die Versicherungsprämien auswirken können. (rbe)

