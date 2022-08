Motorrad geht in Bichl in Flammen auf

Nachbar bemerkt Rauch

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Dem beherzten Eingreifen von Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Brand in Bichl am Dienstag keine noch schwerwiegenderen Folgen hatte.

Bichl - Rund 15 000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Brand in Bichl. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 23-jähriger Bichler auf dem Nachbargrundstück an der Michael-Ötschmann-Straße eine Rauchentwicklung.

Anwohner löscht mit dem Feuerlöscher

Als er dem nachging, entdeckte er ein brennendes Motorrad, das an der Hauswand stand. Der Mann verständigte sofort einen Hausbewohner, während ein weiterer Anwohner mit einem Feuerlöscher dazukam und den Brand löschte, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte.

Polizei vermutet technischen Defekt als Brandursache

Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Vermutet wird aber ein technischer Defekt am Motorrad. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen.

