Nicht aufgepasst: Frontalcrash mit zwei Verletzten

Ein Moment Unachtsamkeit hat am Freitagmorgen einen Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 472 bei Bichl verursacht. Die Bilanz: Zwei Leichtverletzte und 16 000 Euro Schaden.

Bichl - Unfallverursacherin war nach den Angaben der Polizei eine 57-jährige Tölzerin, die am Freitag um 6.20 Uhr mit ihrem VW-Bus von der B 472 nach links in Richtung Benediktbeuern abbiegen wollte. Sie übersah einen entgegenkommenden Skoda Fabio, der von einer 39-jährigen Murnauerin gelenkt war, die von Sindelsdorf in Richtung Bad Tölz fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der linken Spur. Beide Fahrerinnen, die jeweils allein im Auto waren, wurden leicht verletzt.

Sie wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Penzberg eingeliefert. Die Autos wurden an der Frontseite jeweils so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 16 000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Bichl und Benediktbeuern eingesetzt.

chs