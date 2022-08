Oldtimertreffen in Bichl: „Ein bisserl verrückt muss man schon sein“

Von: Patrick Staar

Mario Schering aus Bichl mit seinem Käfer-Aufbau aus den 50er-Jahren. Er brachte sein Cabrio vor dem Regen schnell wieder in Sicherheit. © Patrick Staar

Zu einem Treffen hatten die Oldtimerfreunde Bichl eingeladen - und viele kamen und brachten ihre Schätzchen mit. Allerdings setzte der Regen der Veranstaltung ein jähes Ende.

Bichl – Die Bichler Oldtimerfreunde haben mit ihren Veranstaltungen kein Glück. 2015 planten sie beim Bezirksmusikfest ein großes Oldtimertreffen. Die monatelange Organisation war vergebens – es regnete in Strömen. Am vergangenen Sonntag probierten sie es noch einmal – und wieder stoppte ein Platzregen die Veranstaltung kurz nach Beginn. Immerhin: Eineinhalb Stunden lang gab es einiges zu sehen, die Resonanz war mit 20 historischen Bulldogs, 50 Motorrädern und 15 Autos größer als erwartet – und das, obwohl die Bichler weitgehend auf Werbung verzichtet hatten.

War mit seinem Motorrad aus dem Jahr 1936 bei dem Treffen: Benedikt Schwaller (li.). Mit den anderen Motorradfahrern nutzte er die kurze regenfreie Zeit für eine Ausfahrt © Staar

Mit Benedikt Schwallers Motorrad war einst schon sein Opa unterwegs

Das Gschau hatte Benedikt Schwaller mit seinem Motorrad aus Jahr 1936. Mit dem Gefährt war einst sein Opa unterwegs, dann stand es 50 Jahre lang im Schuppen, bis es Schwaller restaurierte: „Nur den Motor habe ich überholen lassen, den Rest habe ich selber gemacht“, sagt der Obersteinbacher, der ein Oldtimer-Fan ist: „Es ist das Schönste, damit am Wochenende übers Land zu fahren und Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man ratschen kann.“ Ein Gleichgesinnter ist Alfons Fink. Seit dem 12. August darf sich der Günzburger Besitzer eines Oldtimers nennen, denn an diesem Tag stufte der TÜV seinen Mercedes so ein. Ein paar Tage später fuhr Fink gleich zum Oldtimertreffen nach Bichl. „Wenn ich jetzt dann 80 Jahre alt werde, haben wir zwei Oldtimer in der Familie“, sagt Fink lachend. Er ist momentan auf Reha in der Heilbrunner Klinik.

Der Motor der Normag-Traktors wurde im Krieg gebaut

Deutlich länger schon gilt Martin Ketterls Normag-Traktor als Oldtimer. Der Motor wurde im Krieg gebaut, Karosserie und Fahrwerk im Jahr 1951 in der DDR. Der Benediktbeurer bekam den Traktor vom früheren Wirt der Tutzinger Hütte. „Er ist mit dem Traktor immer zur Hütte gefahren“, erinnert sich Ketterl. In einem entsprechend maroden Zustand war der Traktor bei der Übergabe. Für die Landwirtschaft kann Ketterl seinen Traktor nicht einsetzen: „Mehr als einen Heuwender zieht er mit seinem 12-PS-Motor nicht“, sagt der Benediktbeurer. „Ab und zu darf er raus, sonst steht er im Stall.“

Zündapp aus dem Jahr 1950 auf Ebay gekauft

Was ist das Reizvolle am Oldtimerfahren? „Es macht einfach Spaß“, antwortet der Bichler Michael Silbermann. Er fuhr zum Treffen mit einer Zündapp DB 200 aus dem Jahr 1950, die sein Sohn bei Ebay erworben hat. Der Komfort sei allerdings überschaubar, sagt Silbermann: „Die Leute waren früher einfach kleiner. Es ist schwierig, damit lange Strecken zu fahren.“

Georg Deiser ist hingegen vor allem von der „überschaubaren Technik“ fasziniert. Als Schlosser schraubt er gerne an diesen Fahrzeugen herum. „Ein bisserl verrückt muss man schon sein, um einen Oldtimer zu fahren“, sagt er schmunzelnd. „Und du musst das Basteln mögen.“

Mit dem Traktor durch den Geschicklichkeits-Parcours

Zum Oldtimertreffen erschien er mit einer NSU Konsul 1 mit Kriegsmotor, die er über das Internet erworben hat. Oldtimer fährt Deiser schon seit 20 Jahren. Er gehört auch der Führungsriege der Oldtimerfreunde an und kümmerte sich um das Rahmenprogramm. „Wenn nichts los ist, sind Oldtimertreffen langweilig“, sagt Deiser. „Nach zwei, drei Runden hat man alle Fahrzeuge angeschaut – und was macht man dann?“

In Bichl gab’s deshalb einen Geschicklichkeits-Parcours für Traktorfahrer. Die Teilnehmer mussten mit zwei Rädern auf einem Baumstamm balancieren, eine Rampe hoch fahren und mit möglichst geringem Abstand an einer Wand stehen bleiben. Außerdem mussten sie mit einem Anhänger rückwärts fahren und dabei mit einer Spitze einen Luftballon zum Platzen bringen. Nicht ganz alltäglich auch der Lenkrad-Zielwurf. Eigentlich sollte am Nachmittag das Finale stattfinden. Doch dazu kam es nicht mehr, weil der Regen einsetzte.

