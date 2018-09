„Bayerischer Löwe“: Neuer Wirt am Start

Noch sind die Türen geschlossen, aber in wenigen Tagen sperrt der neue Wirt auf: Nicola Spasojevic aus Penzberg verspricht südeuropäische Küche.

Bichl– Die Bichler Traditionsgaststätte Bayerischer Löwe hat einen neuen Wirt: Bereits Mitte September wird Nicola Spasojevic aus Penzberg mit seinem Team einsteigen. Das berichtet Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Gasthofs.

Spasojevic übernimmt das Wirtshaus von der italienischen Familie Giannotti, die im Juli 2016 in den Betrieb eingestiegen war. Die Italiener kennen Spasojevic und hatten ihn selbst der Gemeinde vorgestellt, berichtet der Bürgermeister. Der Gemeinderat gab grünes Licht für die Übernahme.

Spasojevic ist Unternehmer, stammt aus Serbien und wuchs in Deutschland auf. „In dem Lokal wird serbische und mediterrane Küche angeboten“, sagt der 38-Jährige, der mit Frau und drei Söhnen in Penzberg lebt. Dort betreiben sie eine Wäscherei mit Annahmestellen in Bad Tölz, Bad Wiessee, Herrsching, Tutzing, Planegg und München.

Spasojevic wird also nicht selbst im „Bayerischen Löwen“ in der Küche stehen. Ein Team aus sechs bis sieben Personen wird sich um die Gastwirtschaft kümmern. Unter ihnen sind zwei ausgebildete Köche und ein Beikoch, berichtet der Penzberger. „Mit dabei ist auch mein Bruder.“ Spasojevic sammelte selbst auch Erfahrungen in der Gastronomie, nämlich als Kellner in den „Bräustüberln“ in Tegernsee und Benediktbeuern.

Die serbische Küche sei auf Fleischgerichte vom Grill fokussiert, sagt der neue Chef und meint lächelnd: „In etwa so, wie es wahrscheinlich viele aus dem Urlaub in Kroatien kennen.“ Eröffnet wird Mitte des Monats, entweder am 17. oder 24. September, sagt Spasojevic. Die Wirtschaft in der Bichler Ortsmitte soll sechs Tage in der Woche von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. „Aber am Montag oder Dienstag werden wir Ruhetag machen, das müssen wir noch festlegen.“

Die Gemeinde wünscht dem neuen Pächter alles Gute. „Ein nahtloser Übergang ist für die Wirtschaft gut“, sagt Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. „Ein längerer Leerstand wäre für Gasthaus und Gebäude nicht gut gewesen.“

Die Kommune ist seit 1999 Eigentümerin des schmucken Gebäudes in der Ortsmitte. Für das Bichler Dorfleben ist der Saal, in dem unter anderem die Faschingsfeiern und Vereinsveranstaltungen stattfinden, von großer Bedeutung. Dieser kann neuerdings, auch von Privatpersonen, extra gebucht werden. Der neue Chef aus Penzberg ist dort der sechste Wirt seit 2002.