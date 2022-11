„Tag des offenen Passivhauses“: Bichler Familie lädt zu Besuch ein

Seit knapp zehn Jahren wohnt die Familie Havelka in diesem Passivhaus in Bichl. Sie sind sehr zufrieden und wollen ihre Erfahrungen gerne weitergeben.

Bauen

„Tage der offenen Tür“ in Passivhäusern finden am kommenden Wochenende, 12. und 13. November, bundesweit statt. Interessierte können sich heuer nach Voranmeldung das Haus der Familie Havelka an der Bachstraße 35 in Bichl anschauen.

Bichl – Im Haus der Familie ist die Energiewende bereits Realität: „Etwa 80 Prozent der Heizwärme werden gegenüber herkömmlichen Gebäuden eingespart, und das bei deutlich erhöhtem Komfort“, berichtet Hausbesitzer Ralf Havelka. Ein Passivhaus sei nicht nur ein aktiv geleisteter Beitrag zur Energiewende. „Für Bauherren und Nutzer ist es auch wirtschaftlich hoch interessant.“ Zusätzliche Investitionen in der Bauphase seien durch die eingesparten Heizkosten meist nach einigen Jahren ausgeglichen. „Und die monatliche Abrechnung bleibt darüber hinaus extrem gering.“ Zu den laufenden Ersparnissen komme ein spürbar erhöhter Wohnkomfort mit optimaler Raumluft und behaglichen Temperaturen. „Die Haustechnik ist flexibel und einfach zu bedienen“, sagt Havelka.

Gebaut 2013 von lokalen Firmen

Das Passivhaus der Familie wurde im Jahr 2013 errichtet. Die Familie wollte vor allem zukunftsweisend, das heißt hell, behaglich und energieeinsparend bauen. „Unser Haus ist sehr gut gedämmt, hat eine Komfortlüftungsanlage und einen großen Sonnenkollektor. Gebaut wurde mit Hilfe eines lokalen Architekturbüros sowie ausschließlich Firmen, die vor Ort waren“, berichtet Havelka.

Monatliche Heizkostenrechnung liegt bei 50 Euro

Bei einer Wohnfläche von 160 Quadratmetern liege der jährliche Heizwärme- und Brauchwasserenergiebedarf bei etwa 1000 Kilogramm Pellets, sagt Havelka. Dies entspreche rund 500 Litern Heizöl. „Unsere monatliche Heizkostenrechnung liegt damit bei etwa 50 Euro, selbst bei den momentan extremen Energiepreisen“. Seit Beginn des Jahres 2022 ergänzt eine Photovoltaikanlage mit einem Energiespeicher und einer Wallbox das Energiehaus. Nun produziere das Haus sogar mehr Energie, als es selbst benötigte. „Somit sinken die Gesamtenergiekosten praktisch auf Null.“

Die „Tage des Passivhauses“ sind eine Aktion der Netzwerke „Interessensgemeinschaft (IG) Passivhaus Deutschland“, die vom Passivhaus Institut in Darmstadt ins Leben gerufen wurden. Eine Übersicht aller teilnehmenden Projekte bietet die Internet-Seite www.passivhausprojekte.de Hier sind auch genaue Besichtigungstermine und Ansprechpartner sowie weitere Informationen zu den einzelnen Projekten zu finden. (müh/tk)

Voranmeldung: Wer das Haus in der Bachstraße 35 in Bichl am Wochenende besuchen möchte, sollte mit der Familie einen Termin vereinbaren: Telefon 0163/3 41 97 41 und E-Mail havelka@gmx.de. Besucher sind von 9 bis 17 Uhr willkommen.

