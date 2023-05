Popdcast „Politik mit Senf“ wird zum Erfolgsprojekt

Von dem Erfolg selbst überrascht: Simon Roloff aus Bichl und Kerry Hoppe aus Ebenhausen-Schäftlarn sind die Macher des Podcasts „Politik mit Senf“. © privat

Das Audioformat von Simon Roloff und Kerry Hoppe „Politik mit Senf“ ist für Deutschen Podcastpreis nominiert.

Bichl/Schäftlarn – Junge Menschen für politische Themen begeistern. Das schaffen Simon Roloff (21) aus Bichl und Kerry Hoppe (21) aus Ebenhausen-Schäftlarn (Kreis München) immer wieder aufs Neue. In ihrem gemeinsamen Podcast „Politik mit Senf“ diskutieren sie alle zwei Wochen über die aktuelle Politik. Ein Erfolgsprojekt, wie sich nun herausstellt. Ihr lockerer Politiktalk ist in insgesamt drei Kategorien für den Deutschen Podcastpreis nominiert.

Dass ihr Podcast einmal so erfolgreich werden könnte, hätten die angehende Juristin und der BWL-Student nicht gedacht. „Politik ist ja oft ein starres Thema, und wir haben nicht erwartet, dass sich doch so viele einen Podcast dazu anhören möchten“, erklärt Simon Roloff. Doch die beiden haben sich innerhalb eines Jahres eine treue Stammhörerschaft erarbeitet.

Nun sind sie für den Podcastpreis in den Kategorien „Bestes Gespräch“ und „Bester Independent Podcast“ nominiert, hier entscheidet eine Fach-Jury über den Sieg. „Wir machen alles selbst, vom Gespräch bis zum Schnitt“, erklärt Roloff den Begriff „Independent-Podcast“. Außerdem nimmt „Politik mit Senf“ am Publikums-Voting in der Kategorie „Nachrichten und Politik“ teil.

Kerry Hoppe: „Ich gehe noch immer mit einem breiten Grinsen in jede neue Aufnahme.“

„Angefangen hat alles mit einer ziemlich spontanen, nächtlichen Idee“, berichtet Roloff. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, wie man junge Menschen wieder zum politischen Austausch motivieren könne. Denn: „Die jungen Menschen werden teils immer politikverdrossener, obwohl wir doch eigentlich eine politische Generation sind.“ Der Podcast sei deshalb ein gutes Format, um viele Menschen zu erreichen. Seine Gesprächspartnerin musste nicht lange von diesem ungewöhnlichen Projekt überzeugt werden. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt Kerry Hoppe.

Die Leidenschaft der beiden 21-Jährigen für Politik kommt nicht von ungefähr, beide sind politisch aktiv. Roloff als FDP-Kreisvorsitzender und seine Parteikollegin Hoppe als Mitinitiatorin des Volksbegehrens „Vote16“. In ihrem Podcast sprechen sie über die verschiedensten aktuellen Themen aus der Perspektive junger Menschen. Dabei ist der Titel Programm: „Wir geben unseren Senf dazu“, sagt Roloff. Von der angekündigten Krankenhaus-Reform über die Wehrpflicht bis zur Migration: Roloff und Hoppe präsentieren jedes Mal aufs Neue komplexe Themen auf eine lockere Art. Ein vorgefertigtes Skript gibt es dabei nicht. „Das Gespräch entwickelt sich einfach“, so der Bichler. Untermauert wird die Diskussion mit Fakten und spannenden Hintergrundinfos.

Gleichzeitig versuche man aber auch, die eigene Meinung in die Diskussion miteinfließen zu lassen. Dass beide FDP-Mitglieder sind, sei dabei kein Problem. „Nur weil wir in derselben Partei sind, heißt das nicht, dass wir immer einer Meinung sind“, erklärt Roloff. Im Gegenteil: „Dadurch, dass wir öfters unterschiedliche Standpunkte haben, kommen gute Debatten zustande.“ Der Parteilinie folge man inhaltlich nicht. „Der Podcast ist unabhängig von der Partei“, betont der 21-Jährige.

„Politik ist ja oft ein starres Thema. Wir haben nicht erwartet, dass sich doch so viele einen Podcast dazu anhören möchten“

Sich mit dem Podcast-Format vertraut zu machen und ins Sprechen reinzukommen, war gar nicht so leicht, erzählt der Bichler. „Ich denke, man merkt den Unterschied, wenn man sich die älteren Folgen anhört.“ Man müsse sich nicht nur erst an den anderen Gesprächspartner gewöhnen, sondern auch darauf achten, keine Sprechpausen entstehen zu lassen und die Übergänge flüssig zu gestalten. „Wir schneiden nämlich so gut wie nichts raus“, sagt Roloff.

Besonders wichtig ist den Nachwuchs-Podcastern der Austausch mit ihren Hörern. „Es ist wirklich cool zu sehen, wie dieses Projekt gewachsen ist und dass wir inzwischen eine kleine Community aufgebaut haben, die über die sozialen Netzwerke zu unseren Themen mitdiskutiert“, findet Roloff. Die Abrufzahlen des Podcast liegen im mittleren dreistelligen Bereich. „Es schwankt aber von Thema zu Thema, je nachdem wie sehr es auch polarisiert“, erklärt der Bichler. Besonders spürbar sei dies unter anderem beim Thema Schwangerschaftsabbruch gewesen.

Professionelle Schnittprogramme und Mikrofone

Außerdem müsse man bei einem Podcast darauf achten, dass die Stimmen gut zu verstehen sind. „Das Gespräch kann noch so gut sein, aber wenn die Hörqualität nichts ist, hat der Hörer auch nichts davon“, so Roloff. Deshalb habe man in professionelle Schnittprogramme und Mikrofone investiert. Aufgenommen werden die Folgen entweder von zu Hause per Videoschalte oder in einem kleinen Studio in München.

Die 21-Jährigen haben mit ihrem Podcast eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. „Ich gehe noch immer mit einem breiten Grinsen in jede neue Aufnahme“, so Hoppe. Der Podcast wird die beiden noch eine ganze Weile begleiten – und auch die Themen werden ihnen wohl nicht so schnell ausgehen. (fs)

Weitere Infos

Wer den Podcast „Politik mit Senf“ hören möchte, findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das Publikums-Voting des Deutschen Podcastpreises läuft noch bis Sonntag, 28. Mai. Abgestimmt werden kann online auf www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/. Die Ergebnisse sowie die Jury-Entscheidungen werden im Juni bekannt gegeben.

