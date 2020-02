Post in Bichl eröffnet erst am 28. Februar

Um den Service der Post in Bichl nutzen zu können, müssen sich die Bürger noch ein bisschen gedulden:

Bichl–Das Unternehmen wird die neue Filiale erst am 28. Februar eröffnen, berichtet Pressesprecher Klaus-Dieter Nawrath auf Nachfrage des Tölzer Kurier. Mitte Dezember stand noch im Raum, schon im Januar zu öffnen. Doch daraus wird nichts. Hintergrund sind Umbauarbeiten im alten Bahnhofsgebäude. Dort wird die Post auf Vermittlung der Gemeinde, der das Gebäude gehört, einziehen. „Es dauert leider noch“, sagt Nawrath. Man müsse das Mobiliar einbauen, die Schalter errichten und dann dafür sorgen, dass auch technisch alles funktioniert.

Weil Bichl mehr als 2000 Einwohner hat, ist die Post verpflichtet, dort eine Filiale zu unterhalten. In den vergangenen Jahren übernahmen diesen Service Gewerbetreibende und bekamen dafür eine finanzielle Vergütung. Sollte sich von den Bichler Unternehmern wieder jemand für eine Post-Stelle zur Verfügung stellen, würde man das Angebot annehmen, sagt Nawrath. Die kleine Filiale im Bahnhof werde nur ein Basissortiment anbieten, sprich die Bürger können Briefmarken kaufen sowie Pakete und Briefe abgeben beziehungsweise abholen. Bankgeschäfte können nicht erledigt werden.

Die Filiale wird montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. „Wir denken, das sind die Zeiten, die den Kunden am besten entgegenkommen“, sagt Nawrath. Aber auch im Unternehmen selbst müsste die Personalplanung abgestimmt werden.

Bürgermeister Benedikt Pössenbacher war in den vergangenen Tagen über die Umbauarbeiten informiert. „Wichtig ist, dass Bichl überhaupt eine Post hat“, sagt er. „Die vier Wochen werden wir schon rumbringen. Hoffen wir, dass die Zeit schnell vergeht.“ Eine Post sei wichtig für die Infrastruktur in der Gemeinde. „Gut, dass am Samstagvormittag geöffnet sein wird.“

Die Bichler müssen also in den kommenden Wochen ihre Postgeschäfte weiter in den Nachbardörfern erledigen, etwa in Benediktbeuern.

