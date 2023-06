Schwarzbauten sind legalisiert: Neuer Großstall für 400 Rinder kann in Bichl gebaut werden

Streitobjekt: Alle bestehenden Bauten am Hochbichlfeld 1 sind nun genehmigt, und auch der sogenannte „Wohlfühlstall“ für 400 Rinder darf gebaut werden. © esc

Der vorerst letzte Akt zur Genehmigung der Bauten auf dem Voglbauer-Anwesen am Hochbichlfeld 1 ging in der jüngsten Gemeinderatssitzung relativ geräuschlos über die Bühne. Dem großen Bauvorhaben des Landwirts steht nun nichts mehr im Weg.

Bichl - Nachdem Landwirt Andreas Mair die Löschwasser-Problematik mit dem Kreisbrandrat abgeklärt hat, stimmte das Gremium den beiden vorliegenden Anträgen einstimmig zu. Dabei ging es um den Bullenstall in den Ausmaßen 11,15 mal 3,41 Meter und um den Geräteunterstand in einer Größe von 22,50 mal 4,11 Metern. Beide Bauwerke stehen bereits seit Jahren, genauso wie eine Holzhütte (12,30 mal 3,55 Meter) und ein Futtermittel-Lager (11,93 mal 6,50 Meter). Vermutlich in Folge einer Anzeige waren bei einer Baukontrolle diese „Schwarzbauten“, wie sie Hubert Waldherr unverblümt nannte, festgestellt worden. Von einer „nachträglichen Legalisierung“ sprach hingegen Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Die ist nun ebenfalls abgeschlossen.

Bauten sind landwirtschaftlich privilegiert

Da die Bauten landwirtschaftlich privilegiert sind, war den Räten von vorneherein klar, dass sie mit ihrer ablehnenden Haltung nicht durchkommen würden. Deshalb hatten sie sich zuletzt auf den Brandschutz gestürzt. In der Übereinkunft mit dem Kreisbrandrat stimmte der Landwirt nun zu, eine aufgelassene Güllegrube mit 150 Kubikmetern Löschwasser vorzuhalten.

Auslöser der Missstimmung insgesamt war wie berichtet der Bauantrag des Landwirts für einen sogenannten Wohlfühlstall für rund 400 Rinder. So einen „gewaltigen Riegel“ wollten die Räte keinesfalls am nördlichen Ortseingang von Bichl haben. Doch in Folge der landwirtschaftlichen Privilegierung waren sie auch hier chancenlos. Nach derzeitigem Sachstand ist der Stall in der gewünschten Größe genehmigt, und der Landwirt kann nun mit dem Bau beginnen.

