Staatsstraße nach Penzberg: Abschnitt bis Bichl ab Montag frei

Neu gemacht wurde die Staatsstraße zwischen der B472 nördlich von Bichl und der Abzweigung der Kreisstraße 5 in die Langau.

Arbeiten am Montag abgeschlossen

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Gute Nachrichten für Autofahrer: Montag, 17. Juli, sollen die Arbeiten im Bereich zwischen der B472 nördlich von Bichl und der Abzweigung der Kreisstraße 5 nach Langau abgeschlossen werden.

Bichl/Penzberg – Es ist eine Baustelle, die Autofahrer einige Nerven kostet: Doch am Montag, 17. Juli, werden die Deckenbauarbeiten im Bereich zwischen der B472 nördlich von Bichl und der Abzweigung der Kreisstraße 5 nach Langau abgeschlossen und der Straßenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Die fehlende Markierung soll laut Staatlichem Bauamt Weilheim voraussichtlich Mitte Juli 2023 aufgebracht werden. Auch die Kreisstraße Töl5 Richtung Langau sowie der Geh- und Radweg von Penzberg bis Schönmühl sind dann wieder frei.

Kreisstraße Töl5 Richtung Langau dann wieder frei

Aufatmen können Autofahrer allerdings nicht: Denn im Anschluss beginnen unter Vollsperrung sofort die Arbeiten zwischen Penzberg (südlich der Stegfilzstraße) und der östlichen Zufahrt nach Schönmühl beziehungsweise Rain. Die bestehende Deckschicht wird abgefräst und erneuert. Umfangreiche Pflaster- und Entwässerungsarbeiten seien zudem erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Die Arbeiten sind aktuell bis Mitte September geplant. Bis 26. Juli wird zudem im Einmündungsbereich der Bichler- in die Karlsstraße die provisorische Verkehrsinsel durch eine dauerhaft gepflasterte ersetzt – auch das unter Vollsperrung, was ebenfalls Umleitungen und Behinderungen nach sich zieht. Die Weiler Schönmühl und Rain sind während der gesamten Bauphase nur über die B472 bei Bichl zu erreichen.

