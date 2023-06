Vieken Rehkitzen das Leben gerettet: Bichler während Mahd im Dauereinsatz

Von: Felicitas Bogner

Gerettet im Rieder Moos: Dieses Rehkitz konnte während der Mähzeit vor dem Tod bewahrt werden. © Steffens

Der Bichler Drohnenpilot Wolfgang Herm war während der Mähzeit wieder im Dauereinsatz. Dabei hat er vielen Jungtieren das Leben gerettet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Weit über 50 Rehkitze konnten in diesem Frühsommer durch den ehrenamtlichen Einsatz von Drohnenpilot Wolfgang Herm vor einem qualvollen Tod gerettet werden. Um zu verhindern, dass die Jungtiere in den Wiesen während der Mahd zwischen Mai und Juli von den Mähfahrzeugen verletzt oder gar getötet werden, hat der Bichler vor drei Jahren den Verein „Loisachtaler Rehkitzrettung“ gegründet. Damit stellt er Landwirten in der Region sowohl sein Profi-Equipment als auch seine Freizeit in den frühen Morgen- und späten Abendstunden zur Verfügung, um vor den Mäharbeiten die Wiesen nach Rehkitzen abzusuchen.

Rehkitze durch moderne Drohnentechnik vor Tod durch Mähfahrzeuge gerettet

Wolfgang Herm (Mi.) und sein Team hatten es mit einer Drohne aufgespürt. Er ist Such- und Rettungssystem-Experte im Nebenerwerb. © Privat

„Seit Ende Mai hatten wir etliche Einsätze“, sagt Herm im Gespräch mit unserer Zeitung. Heuer sei die Rehkitzrettung aufgrund des verregneten Frühlings etwas später losgegangen als üblich. „Dafür haben wir nun beinahe täglich jeden Morgen und Abend Kitze gesucht.“ Dazu war Herm meist schon ab 4 Uhr morgens auf den Feldern mit Jägern, Förstern und Landwirten unterwegs. Mithilfe seiner mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteten Drohne ortet Herm vor der Mahd die Kitze, die dann mit einem Schutzkorb abgedeckt und mit Signalstangen für den Traktorfahrer gut sichtbar gemacht werden.

„95 Prozent der Bauern kommen auf mein Angebot zurück“

In diesem Jahr sind noch einige Felder dazugekommen. „Mittlerweile kommen in Wackersberg, Bad Heilbrunn, Bichl und Benediktbeuern über 95 Prozent der Bauern auf mein Angebot zurück“, berichtet Herm. Insgesamt habe er bisher über 500 Hektar abgesucht – von Tölz bis zur Loisach. Inzwischen hat der Bichler sogar eine Sondergenehmigung vom Landratsamt erhalten, Felder im Rieder Moos abzusuchen. Behilflich ist ihm in diesem Gebiet Jagdpächter Dieter Steffens. Die Sondergenehmigung ist erforderlich, weil es sich um ein Vogelschutzgebiet handelt, die Vorbereitung entsprechend aufwendiger. „Ich muss ein paar Tage vorher dem Landratsamt Bescheid geben, um welche Wiese es sich handelt“, erklärt Herm. „Die können dann überprüfen, wo die Wiesenbrüter-Beauftragten überall Nester festgestellt haben.“ Überhaupt eine Sondergenehmigung für einen Drohnenflug bekommen zu können, sei ein großer Erfolg für den Verein. „Wir haben ziemlich viele Jungtiere auch aus den Feldern im Rieder Moos retten können“, sagt der Bichler zufrieden.

