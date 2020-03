Unbekannter schneidet Walnussbaum um

Baumfrevel gibt es leider immer wieder. Nun traf es einen Walnussbaum in Bichl.

Bichl - Ungewöhnliche Sachbeschädigung in Bichl: Im Zeitraum von Freitag gegen 16 Uhr bis Samstag um etwa 10 Uhr hat ein bislang Unbekannter auf einer freien Wiese in Bichl am Oberfeld einen Walnussbaum umgeschnitten. Der Grund für die Sachbeschädigung zum Nachteil eines 43-jährigen Bichlers ist laut Polizei nicht nachvollziehbar. Der Wert des nicht ganz kleinen Baums wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter unter Telefon 0 80 41/7 61 06-273.

