Mercedes landet kopfüber in Wassergraben: Fahrer gibt Übermüdung als Grund an

Muskelkraft war am Freitag bei einem Unfall auf der B472 bei Bichl gefragt.

Update vom 19. Juli:

Jetzt liegt der offizielle Pressebericht der Polizei zu dem Unfall vor: Nach Angaben der Beamten war ein 71 Jahre alte Fahrer aus Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) am Freitag mit seinem Mercedes samt Anhänger auf der Bundesstraße 472 unterwegs, als er Plötzlich kurz vor Bichl nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den parallel verlaufenden Wassergraben rutschte.

Wagen läuft im Graben voll Wasser

Dabei hatte sich der Mercedes um 180 Grad gedreht, überschlagen und war mit der rechten Seite und teils auf dem Dach im Wassergraben liegen geblieben. Zuvor hatte sich noch der Anhänger von der Kupplung gelöst. Fahrer und Beifahrerin hatten sich anschließend aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien können. Dieses war inzwischen zum Teil mit dem Wasser aus dem Graben vollgelaufen.

+ Mit Muskelkraft wurde der Mercedes wieder aufgerichtet © Bartl

Fahrer gibt Übermüdung als Unfallursache an

Gegenüber der Polizei hatte der Fahrer Übermüdung als Grund angegeben, warum er von der Fahrbahn abgekommen war. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Seine 68-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das BRK brachte sie ins Tölzer Krankenhaus.

B472 war während der Unfallaufnahme gesperrt

Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung etwa 45 Minuten gesperrt. Die Feuerwehr Bichl war mit zirka acht Kräften vor Ort und hatte noch vor Eintreffen des Abschleppers den Mercedes aufrichten können, um den Austritt von Kraftstoff in das Gewässer zu verhindern. Die Straßenmeisterei übernahm die Nachkontrolle.

An dem schon älteren Pkw Mercedes war ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Die ursprüngliche Meldung vom 17 Juli:

Bichl - Der Unfall hatte sich am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der Bundesstraße 472 bei Bichl ereignet. Nach ersten Angaben hatte ein Fahrer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau die Kontrolle über seinen Mercedes samt Anhänger verloren. Das Gespann geriet auf den Grünstreifen und schaukelte sich auf. Dann überschlug sich der Mercedes. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach in einem Wassergraben am Straßenrand liegen.

Feuerwehr und Polizei stellen Mercedes wieder auf die Reifen

Da kleine Mengen an Betriebsflüssigkeiten ausliefen und die Gefahr bestand, dass diese ins Wasser gelangen, beschlossen die Bichler Floriansjünger zusammen mit den Penzberger Kollegen der Polizei, den Wagen mit Muskelkraft wieder auf seine Reifen zu stellen. Mit Seilen gesichert schafften sie das auch. Zum Schutz des Gewässers wurde noch ein sogenanntes Öl-Auffangflies im Wassergraben eingebracht. va

Lesen Sie auch:

Im Tölzer Kursaal: Eindringling mit einer Axt

Drohender Felssturz: Beliebter Wanderweg zur Benediktenwand gesperrt - Alpenverein warnt eindringlich

Autofahrer aufgepasst: Hier wird in den kommenden Wochen rund um Bad Tölz gebaut