Viele Jugendliche: Bichler Feuerwehr freut sich über Nachwuchskräfte-Boom

Von: Patrick Staar

Langjährigen aktiven Feuerwehrmitgliedern gratulierte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher (li.): Benedikt Hempel (10 Jahre), Matthias Poschenrieder (10), Michael Knestel (30), Georg Demmel (10), Michael Eberl (10), Georg Doll (35), Damian Sturm (10), Alexander Ebenhoch (20), Thomas Schäfer (35), Alexander Bauer (30), Kilian Streidl (35) und Robert Göbl (35). © patrick staar

Bei der Bichler Feuerwehr geht eine Ära zu Ende: Nach über 20 Jahren an der Spitze wird Hermann Spanner 2023 auch sein Amt als Stellvertreter niederlegen. Dies kündigte Kommandant Alexander Ebenhoch in der Jahresversammlung im „Bayerischen Löwen“ an.

Bichl – Spanner war wie berichtet bereits im April 2021 als Bichler Kommandant zurückgetreten. Er erklärte sich aber bereit, als Stellvertreter weiterzumachen, um den Personalwechsel zu begleiten. Die Einarbeitungszeit seiner Nachfolger ist nun abgeschlossen, und so wird Spanner 2023 nicht mehr kandidieren. Seine Nachfolge soll Tobias Limm antreten, der sich bislang als Zweiter Vereinsvorsitzender engagierte.

In seinem Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende Alexander Urban, dass im vergangenen Jahr 15 Jugendliche die Abschlussprüfung der Modularen Truppausbildung bestanden haben. Mit den drei jungen Frauen und zwölf Burschen ist die Zahl der Aktiven innerhalb von einem Jahr von 51 auf 63 angewachsen. Insgesamt hat die Feuerwehr nun 221 Mitglieder. Alle personellen Probleme sind damit nicht gelöst. So haben die Bichler momentan nur zehn verfügbare Atemschutzgeräteträger. „Das ist eindeutig zu wenig“, sagte Alexander Ebenhoch.

Mehr Aktive bei Übungen wären gut

Die Zahl der Feuerwehrleute, die Einsatzfahrzeuge steuern können, sei um zwei gesunken. 36 Bichler können nun noch das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 steuern, 24 den Gerätewagen. Dabei handle es sich aber um einen theoretischen Wert: „Da sind Aktive dabei, die sich bei Übungen sehr, sehr rar machen. Einige sind noch nie mit einem Feuerwehrauto gefahren.“ Gerade bei Fahrzeugen mit über 7,5 Tonnen Gewicht werde sich die Situation in den nächsten Jahren kaum verbessern, sagte Alexander Ebenhoch. Er appellierte daher an die Anwesenden: „Geht’s in euch und überlegt’s, ob Maschinist was für euch wäre.“

Neues Feuerwehrhaus ab 2028 möglich

Aufgrund der dünnen Personaldecke fragte die Feuerwehr beim Gemeinderat an, ob dieser den Erwerb eines Führerscheins bezuschussen könne. Wenn der Führerschein-Erwerb mit einem Maschinisten-Kurs kombiniert wird, ergäbe sich ein Nutzen für die Feuerwehr. Der Gemeinderat habe diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. Zu dieser Thematik nahm auch Bürgermeister Benedikt Pössenbacher Stellung. 24 Leute mit Führerschein für ein Fahrzeug sei ein sehr guter Wert, den andere Gemeinden nicht aufweisen könnten. Falls es in zwei, drei Jahren einen größeren Bedarf gibt, könne man sich noch mal darüber unterhalten.

Beförderte Feuerwehrleute: Johann Schöffmann (Oberlöschmeister), Felix Conrad (Feuerwehrmann), Hermann Spanner (Oberbrandmeister), Stefanie Urban (Feuerwehrfrau), Maria Rieger (Feuerwehrfrau), Maximilian Peschl (Feuerwehrmann), Sebastian Bauer (Feuerwehrmann), Johannes Urban (Hauptlöschmeister), Alexander Bauer (Oberbrandmeister), Thomas Schäfer (Feuerwehrmann) und Simon Behm (Feuerwehrmann). © P. Staar

Etwas gedulden müssen sich die Feuerwehrleute auch noch mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses. Das Grundstück hat die Gemeinde bereits erworben, aufgrund einer Klausel müsse aber noch bis 2028 gewartet werden. Es sei aber denkbar, dass der neue Gemeinderat den Bau in die Wege leitet.

Gartenfest heuer am 8. Juli

In diesem Jahr versucht die Feuerwehr, wieder neue Mitglieder hinzuzugewinnen. Deshalb hätten im Gemeindegebiet Flyer an alle 15- bis 18-Jährigen verteilt werden sollen. „Ein paar Mal ist mir aber schon zu Ohren gekommen, dass Jugendliche keinen Brief bekommen haben sollen“, sagte Ebenhoch. „Für uns ist das ärgerlich, weil es nicht so aussehen soll, als ob wir nur geladene Gäste bei der Feuerwehr dabei haben wollen.“ Offenbar sei was schiefgelaufen, sagte Ebenhoch: „Bei uns ist jeder willkommen.“

Ebenso gab Ebenhoch einige weitere Termine bekannt. Das traditionell sehr gut besuchte Gartenfest wird heuer am 8. Juli stattfinden. Ausweichtermin ist der 15. Juli. Eine externe Firma bietet einen vier- bis fünfstündigen Kurs im Türenöffnen an. Grund dafür sei, dass die Feuerwehr immer mehr Einsätze dieser Art hat. Zugleich seien aber viele Feuerwehrleute nicht routiniert im Umgang mit den Türöffnungs-Sets.

