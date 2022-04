Vom Kurbad zur Faschingshochburg: Bichl feiert Jubiläum

So sieht Bichl heute aus. Die Gemeinde ist aktuell angewachsen auf 2341 Einwohner © Hias Krinner

Bichl hatte jüngste ein großes Jubiläum: Vor 200 Jahren, am 1. April 1822 wurde Bichl zur selbstständigen Gemeinde erklärt.

Bichl – Die erste schriftliche Erwähnung Bichls datiert aus dem Jahr 1048. Erste Ansiedelungen des Ortes werden aber weitaus früher vermutet. Seit der Gründung des Klosters Benediktbeuern um die Mitte des 8. Jahrhunderts jedenfalls war die Geschichte Bichls rund 1000 Jahre lang eng an die des Klosters gebunden, welches als Grundherr, Richter und unmittelbare Glaubensobrigkeit weitgehend die Lebens- und Arbeitsbedingungen vorgab.

Die Säkularisation 1803 änderte jedoch vieles, wie der unter Federführung von Kilian Streidl entstandenen Bichler Gemeinde-Chronik zu entnehmen ist: Mit der vom Staat durchgeführten Aufhebung des Klosters wurde die Leibeigenschaft abgeschafft, die Bauern konnten gegen eine einmalige Zahlung frei über Grund und Boden verfügen. Zudem mussten neue politische Strukturen geschaffen werden. Anfangs noch als Steuerdistrikt der Verwaltungsstelle Laingruben (das spätere Benediktbeuern) geführt, wurde Bichl schließlich auf Antrag der Einwohner und mit Zustimmung der Gemeinde Laingruben mit königlicher Entschließung vom 29. März 1822 und Inkraftsetzung zum 1. April 1822 zur selbstständigen Gemeinde erklärt.

Bichl empfahl sich kurzeitig als Kurbad

In der entsprechenden Urkunde ist das Trennungs-Ansinnen der Bichler damit begründet, dass sich dessen Bewohner „mit jenen von Laingruben nie gut vertragen konnten“. Es brauchte natürlich eine gewisse Anlaufzeit, bis die generell noch ungewohnte „Selbstverwaltung“ sich eingespielt hatte. Die frei gewählte „Gemeindeversammlung“ konnte Beschlüsse fassen, musste diese aber von übergeordneter Stelle genehmigen lassen. 1869 trat eine neue Gemeindeordnung in Kraft, die das Gemeindeedikt von 1818 ablöste – die Wahl der Bürgervertretung wurde damit neu geregelt, das Oberhaupt der Gemeinde war nun nicht mehr der ernannte Ortsvorsteher, sondern der Bürgermeister. In den folgenden Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende zählten die Einführung des Standesamtes, die Gründung einer eigenen Volksschule und die Herstellung einer zentralen Wasserversorgung zu den wesentlichen Erfordernissen.

Mit den zunehmenden Aufgaben musste auch geeignetes Personal angestellt werden. Langsam, aber kontinuierlich wuchs Bichl: 1840 umfasste die Ortschaft 64 Höfe, die Einwohnerzahl wurde mit 415 Personen beziffert, bis zum Jahr 1900 stieg sie auf 550 an. Eine in der Zeitspanne zwischen 1820 und 1900 auch andernorts auffällige Entwicklung war der vermehrt auftretende Besitzerwechsel auf den Höfen. Ursache dafür waren häufig Zahlungsschwierigkeiten, bedingt durch die schlechte Wirtschaftslage, mangelnde Anpassungsfähigkeit oder familiäre Schicksale.

Wenig bekannt dürfte sein, dass Bichl sich kurzzeitig auch als Kurbad empfahl. Mathias Neuner, Gastwirt zum Bayerischen Löwen, sicherte sich um 1840 das Recht, Wasser aus der Heilbrunner Adelheidquelle in Fässern zu beziehen. Das in einem Nebenraum des Gasthofs eingerichtete Badezimmer und die angebotenen Gästezimmer fanden regen Anklang und lobende Berichterstattung. Das Wasserrecht verfiel jedoch 1875. Im übrigen verdienten sich die Leute ihren Lebensunterhalt meist in Verbindung von Landwirtschaft und Handwerk oder Tagelöhner-Tätigkeit – die Flößerei auf der Loisach gehörte ebenso dazu wie etwa die Arbeit in der Ziegelei am Kirchbichl.

Nationalpolitische Macht-ränke entzündeten schließlich den I. Weltkrieg. Er hinterließ in Bichl seine Spuren, auch wenn der Ort selbst und die Zivilbevölkerung von Kriegshandlungen verschont blieben – am Ende hatte Bichl 26 gefallene und zwei vermisste Kriegsteilnehmer zu beklagen. Die Auswirkungen der militärischen Niederlage – Inflation, Währungsreform und drastische Arbeitslosigkeit – ließen schon bald den Nationalsozialismus erstarken. Wie allerorten fanden Hitlers Ideologien auch in Bichl Anhänger und Gegner. Der Ausbruch des II. Weltkriegs bedeutete für viele Familien erneut Angst und Schrecken: 171 Bichler mussten einrücken. Und diesmal bekam der Ort selbst das Kriegsgeschehen hautnah zu spüren: Der Bichler Bahnhof wurde laut Chronik der Gemeinde am 22. Februar 1945 aufgrund der vom Gegner längst ausgespähten Munitionstransporte aus den Geretsrieder Munitionsfabriken Ziel des größten Bombenangriffs im Oberland. 23 Menschen kamen dabei ums Leben. Mit dem Einzug amerikanischer Truppen am 1. Mai 1945 endete endlich der nationalsozialistische Spuk, der hier 42 Gefallene und 14 Vermisste gefordert hatte.

Dieses Gemälde, entstanden um 1860, zeigt den Brennofen und den Ziegelstadel südlich der Kirche. © Archiv Bichl

Während einige Traditionen wie etwa die Fronleichnamsprozession und der Ochsenritt im Herbst bereits 1945 wieder aufleben konnten, brauchte es angesichts des allgemeinen Mangels an Lebensmitteln und Rohstoffen sowie bei engsten Wohnverhältnissen mit zahlreichen Flüchtlingen und Vertriebenen noch viele Jahre, bis sich der Alltag wieder normalisiert hatte. Der Humor ging dabei nicht verloren: In den 1950er-Jahren festigte sich der Ruf des Dorfes als Faschingshochburg, man wartete jetzt sogar mit Prinzenpaar und Garde auf. Die neue Zeit verlangte in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen ein ständiges Schritthalten.

Angliederung an Benediktbeuern war vorgesehen

Viel Aufregung und große Proteste verursachte schließlich in den 1970er-Jahren die Gebietsreform in Bayern. Nach der Landkreisreform, bei der 1972 die Landkreise Bad Tölz und Wolfratshausen zusammengelegt wurden, kamen sodann die Gemeinden an die Reihe – im Falle Bichls war die Angliederung an Benediktbeuern vorgesehen. Der Kampf der Bichler um ihre Unabhängigkeit endete letztlich 1978 mit einem Kompromiss in Form einer Verwaltungsgemeinschaft. Damit konnte die Selbstständigkeit mit eigenem Bürgermeister und Gemeinderat erhalten und die anstehenden Aufgaben weiterhin weitgehend unter eigener Regie behandelt werden.

Dieses Modell von Bichl baute der Ortschronist Kilian Streidl nach. Es stellt die Ortschaft um 1810 dar. © Kilian Streidl

Benedikt Pössenbacher, seit 2008 Bürgermeister in Bichl, ist großteils zufrieden mit der Entwicklung des Ortes in jüngster Vergangenheit. Im Rahmen der Dorferneuerung sei schon viel Gutes geschaffen worden, sagt er: die Beruhigung der Ortsdurchfahrt mit Neugestaltung des Dorfplatzes und der Dorfstraße, die Sanierung des Freibads und die Erstellung der Dorfchronik. Die „Zweckehe“ mit Benediktbeuern funktioniere ebenfalls, „solange der Juniorpartner ernstgenommen wird“. Inzwischen ist Bichl auf 2341 Einwohner angewachsen. Da könnte man vielleicht schon bald über eine neue Unabhängigkeit nachdenken. (Rose Bauer)

