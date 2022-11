Vom Volkslied bis zur Weltmusik: „Musi mach ma mitanand“ wieder in Bichl

Großen Applaus gab es auch für die „Bichler Eckbankmusi“ (Foto re.) mit Leonie Hofmeister (Geige), Leni Rubner und Verena Trettner (Hackbrett) sowie Anna Maria Buchner, Theresa Filgertshofer und Sophie Schanzer (Gitarre). © Krinner

Drei Jahre sind vergangen, seit sich Bichls musikalische Talente letztmals im „Bayerischen Löwen“ zu einem klingenden Stelldichein trafen. Jetzt konnte „Musi mach ma mitanand“ wieder stattfinden – unter großer Beteiligung von Mitwirkenden und vor vielen Zuschauern.

Bichl – Für Unterhaltung, Staunen und Applaus war bestens gesorgt. Denn was von den Kleinsten im von Kathi Pössenbacher geleiteten Kinderchor bis hin zu den bekannten Urgesteinen Ulrich Leopold, Eberhard Bauer und Benedikt Schöffmann sowie von dem örtlichen Kirchenchor vorgetragen wurde, war eine bunte und bestens verträgliche Mischung aus Volkslied, Volksmusik, Klassik und Weltmusik. Bei der 18. Auflage der von Bürgermeister Benedikt Pössenbacher moderierten Veranstaltung am Samstag waren auch wieder junge Instrumentalisten dabei, die hier in einer neuen Formation auftraten oder überhaupt mit mehr oder weniger großem Lampenfieber ihren ersten Auftritt absolvierten.

Gegründet von Konrad Hundhammer und Sepp Schmid

Pössenbacher bedankte sich beim ebenfalls anwesenden vormaligen Kirchenchorleiter Konrad Hundhammer, der seinerzeit das Sänger- und Musikantentreffen angestoßen und zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Sepp Schmid auf die Bühne gebracht hatte. „Vom Anfänger bis zum Profi“ ist seither das Motto des Abends, dessen Organisation seit vielen Jahren in den Händen von Kathi Pössenbacher und Christine Demmel liegt.

Für ein vielfältiges Klangerlebnis sorgte ein breites Sortiment von Instrumenten, die in verschiedenen Zusammenstellungen zum Einsatz kamen: Hackbrett, Gitarre, Ziach, Querflöte, Geige, Trompete, Saxofon und Klavier, Maultrommel und Okarina und noch manches mehr waren mit von der Partie. Gesanglich war die Auswahl weitaus kleiner – eine Entwicklung, die sich allgemein seit Längerem abzeichnet. Neben den Chören war in Bichl stimmlich nur Benedikt Schöffmann vertreten, dafür aber umso origineller mit dem Lied vom Sündenfall und der Schönheitskönigin von Schneizlreuth. Nach einem insgesamt reich bestückten offiziellen Programm wurde noch in geselliger Runde weitergespielt.

Die Mitwirkenden

Bei „Musi mach ma mitanand“ waren heuer dabei: Die Jugendmusik Bichl-Bad Heilbrunn, der Bichler Kinder-, Jugend- und Kirchenchor (Begleitung: Rita Mahl), das Duo Benedikt Poschenrieder/Lorenz Schalch, das Duo Sophia Filgertshofer/Vroni Bugl mit Astrid Streidl, das Trio Helena Kranz, Marlene Hawelka und Magdalena Doll, das Flötentrio Maria Espig, Laura Kranz und Emilia Heizmann mit Kathi Pössenbacher, das Duo Jakob und Manuela Schalch, das Duo Anna-Maria Buchner/Franziska Wiedenbauer, Solist Benedikt Wallrapp, die Bichler Eckbankmusi mit Verena Tretter, Lenie Rubner, Anna-Maria Buchner, Theresa Filgertshofer, Sophie Schanzer und Leonie Hofmeister, die Koanzn Musi mit Hannes, Seppi und Annalena Gebhardt, das Soatnzupfa Duo mit Sophie Schanzer und Theresa Filgertshofer, das Duo Toni Geiger/Ludwig Schneider, das Duo Eberhard Bauer/Hanni Gerg, das Duo Benedikt Schöffmann/Eberhard Bauer, das Duo Sigrid von Kracht/Moritz Duhm, der Solist Ulrich Leopold, das Duo Ulrich Leopold/Florian Helming sowie das Gitarrenquartett Magdalena Doll, Theresa Spindler, Marlene Hawelka und Annalena Gebhardt. (rb)

