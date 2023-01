Vorfahrt übersehen: Zwei Verletzte

Die Vorfahrt missachtete eine Regensburgerin (25) am Dienstagmittag an der Kreuzung von B472 und B11 auf Höhe der Kläranlage. © privat

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 472 sind am Dienstagmittag zwei junge Menschen leicht verletzt worden.

Bichl/Benediktbeuern – Wie die Polizei Kochel berichtet, wollte eine junge Autofahrerin (25) aus Regensburg um kurz vor halb eins mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung der Kläranlage aus Richtung Bad Heilbrunn kommend nach links abbiegen. In dem Auto befanden sich insgesamt vier Person in ähnlichem Alter, so die Polizei.

Beim Abbiegen übersah die 25-Jährige jedoch den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Mercedes-Fahrer aus Schleswig-Holstein, der in Richtung Bad Heilbrunn unterwegs war. In dem Fahrzeug des 66-Jährigen befand sich noch eine Beifahrerin. Bei dem Zusammenprall wurden zwei Personen im Auto der Regensburgerin leicht verletzt. Weil es so viele Unfallbeteiligte gab, rückten zahlreiche Rettungskräfte aus, so die Polizei. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Penzberg gebracht, alle anderen kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 20 000 Euro.

