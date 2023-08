Vorfahrt übersehen: Zwei Autofahrer in Bichl verletzt

Der Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro, so die Polizei.

Zwei Leichtverletzte und zwei kaputte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag um kurz nach 11 Uhr an der Einmündung der B11 in die B 472 auf Höhe der Kläranlage.

Bichl - Wie die Polizei Kochel berichtet, bog ein Ford-Fahrer (25) aus Benediktbeuern nach links ab. Dabei übersah er die Vorfahrt eines BMW-Fahrers (50) aus Linz, der aus Richtung Sindelsdorf kam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Die Insassen wurden leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, schreibt die Polizei. Ein Abschleppdienst holte beide Autos von der Unfallstelle ab. Die Feuerwehr Bichl war mit 20 Ehrenamtlichen vor Ort. Der Bereich wurde etwa eine Stunde lang für Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung gesperrt, der Verkehr wurde zum Teil über Bichl umgeleitet. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 7000 Euro.

