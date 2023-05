Vorfall in Bichl: Geretsrieder spuckt Parküberwacher ins Gesicht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wer falsch parkt, bekommt ein Knöllchen. In Bichl eskalierte die Situation jetzt beim Ahnden eines Parkverstoßes. © Fredrik von Erichsen

Zu einer Attacke auf zwei Parküberwacher kam es in Bichl. Dabei spuckte ein Geretsrieder einem der beiden Kontrolleure ins Gesicht.

Bichl - Zu einem körperlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung kam es am Donnerstagabend in Bichl. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.50 Uhr.

Geretsrieder spuckt Parküberwacher ins Gesicht

Zwei Mitarbeiter des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland ahndeten in der Penzberger Straße gerade einen Parkverstoß, als es zu der Attacke kam. Der 53-jährige und der 41-jährige Tölzer wurden von zwei Männern aus Geretsried im Alter von 56 und 30 Jahren beleidigt. Zusätzlich spuckte der ältere der beiden einem der Parküberwacher ins Gesicht.

Parküberwacher schließen sich in ihr Auto ein

Als sich die beiden Tölzer dann in ihrem Pkw einsperrten, um für eine Deeskalation zu sorgen, schlug der 30-jährige Geretsrieder mit der flachen Hand gegen die Beifahrerscheibe, die dadurch leicht beschädigt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die beiden Geretsrieder müssen nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Körperlicher Angriff auch in Rottach

Es war nicht der einzige körperliche Angriff auf Mitarbeiter des Zweckverbands in den vergangenen Tagen. In einer Pressemitteilung berichtet der Verband mit Sitz in Tölz von einem Vorfall im Zusammenhang mit einer Geschwindigkeitsmessung am 13. April in Rottach-Weissach. „Der Messtechniker führte am besagten Donnerstagmorgen Messungen in der Wiesseer Straße durch und hielt sich zur Datenverarbeitung im Messfahrzeug auf“, so die Pressemitteilung. Gegen 6.50 Uhr habe sich ein Passant unvermittelt Zutritt zum Messfahrzeug verschafft. Der Mann habe den Innenraum und den Messtechniker fotografiert und habe sich dann entfernt. Als der Mitarbeiter dem Unbekannten einige Meter hinterher lief, um ihn zur Rede zu stellen, schlug der Mann dem Mitarbeiter mit der Faust zweimal seitlich ins Gesicht. Danach flüchtete der Täter.

